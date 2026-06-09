Пентагон запросил средства на разработку самолета Судного дня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВВС США запросили 2,2 миллиарда долларов на разработку нового самолета Судного дня E-4C.
- Он будет защищен от воздействия ядерного взрыва и электромагнитного импульса.
- Основная фаза проектирования запланирована до конца 2031 года, а закупка новинок начнется в 2029-м.
ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. ВВС США запросили 2,2 миллиарда долларов на разработку нового самолета Судного дня, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы ведомства.
Речь идет о создании воздушного командного пункта E-4C. Запрошенная сумма рассчитана на 2027 финансовый год. Она на 23,2 процента превышает средства, выделенные на программу в 2026-м. Расходы вырастут из-за масштабного расширения инженерных работ и испытаний.
Согласно документам, новый самолет заменит устаревающий E-4B. Ожидается, что, как и все подобные аппараты, он будет защищен от воздействия ядерного взрыва и электромагнитного импульса. На его борту президент США, министр войны и другие ключевые должностные лица страны смогут руководить войсками в случае уничтожения наземных штабов.
Как стало известно агентству, Пентагон заключил контракт на разработку с компанией Sierra Nevada Corporation. Основная фаза проектирования рассчитана до конца 2031 года.
Дополнительно Пентагон планирует выделить около трех миллиардов долларов на модернизацию инфраструктуры авиабазы и более 5,4 миллиарда на закупку готовых самолетов, которая начнется в 2029-м.