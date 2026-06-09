Пентагон запросил средства на разработку самолета Судного дня

Речь идет о создании воздушного командного пункта E-4C. Запрошенная сумма рассчитана на 2027 финансовый год. Она на 23,2 процента превышает средства, выделенные на программу в 2026-м. Расходы вырастут из-за масштабного расширения инженерных работ и испытаний.