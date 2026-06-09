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Пентагон запросил средства на разработку самолета Судного дня - РИА Новости, 09.06.2026
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05:22 09.06.2026 (обновлено: 10:20 09.06.2026)
Пентагон запросил средства на разработку самолета Судного дня

Пентагон запросил 2,2 миллиарда долларов на новый самолет Судного дня

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Codie TrimbleВоздушный командный пункт ВВС США E-4B
Воздушный командный пункт ВВС США E-4B - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Codie Trimble
Воздушный командный пункт ВВС США E-4B. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВВС США запросили 2,2 миллиарда долларов на разработку нового самолета Судного дня E-4C.
  • Он будет защищен от воздействия ядерного взрыва и электромагнитного импульса.
  • Основная фаза проектирования запланирована до конца 2031 года, а закупка новинок начнется в 2029-м.
ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. ВВС США запросили 2,2 миллиарда долларов на разработку нового самолета Судного дня, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы ведомства.
Речь идет о создании воздушного командного пункта E-4C. Запрошенная сумма рассчитана на 2027 финансовый год. Она на 23,2 процента превышает средства, выделенные на программу в 2026-м. Расходы вырастут из-за масштабного расширения инженерных работ и испытаний.
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Согласно документам, новый самолет заменит устаревающий E-4B. Ожидается, что, как и все подобные аппараты, он будет защищен от воздействия ядерного взрыва и электромагнитного импульса. На его борту президент США, министр войны и другие ключевые должностные лица страны смогут руководить войсками в случае уничтожения наземных штабов.
Как стало известно агентству, Пентагон заключил контракт на разработку с компанией Sierra Nevada Corporation. Основная фаза проектирования рассчитана до конца 2031 года.
Дополнительно Пентагон планирует выделить около трех миллиардов долларов на модернизацию инфраструктуры авиабазы и более 5,4 миллиарда на закупку готовых самолетов, которая начнется в 2029-м.
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