Исследование показало, сколько поляков против вступления Украины в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Почти 60% жителей Польши выступают против вступления Украины в Европейский союз, согласно данным социологического исследования, проведенного лабораторией IBRiS.

32,3% опрошенных в Польше считают, что Украина "категорически не должна" входить в ЕС, а 27,4% выбрали ответ "вряд ли должна".

ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Почти 60% жителей Польши выступают против вступления Украины в Европейский союз, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией IBRiS.

На вопрос, "должна ли Украина войти в ЕС", 32,3% респондентов дали ответ "категорически не должна". В свою очередь 27,4% выбрали ответ "вряд ли должна".

При этом "безусловно" за вступление Украины в ЕС выступают 8,4% участников исследования, а еще 26,9% считают, что Украина "скорее" должна вступить в ЕС, чем не должна.

Еще 5% опрошенных не имели определенного мнения по этому вопросу.

Исследование было проведено 12 и 13 июня на репрезентативной выборке из 1 068 человек. Данные о погрешности не приводятся.

Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.