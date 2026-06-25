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Исследование показало, сколько поляков против вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 25.06.2026
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12:19 25.06.2026
Исследование показало, сколько поляков против вступления Украины в ЕС

IBRiS: почти 60% жителей Польши выступают против вступления Украины в ЕС

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти 60% жителей Польши выступают против вступления Украины в Европейский союз, согласно данным социологического исследования, проведенного лабораторией IBRiS.
  • 32,3% опрошенных в Польше считают, что Украина "категорически не должна" входить в ЕС, а 27,4% выбрали ответ "вряд ли должна".
ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Почти 60% жителей Польши выступают против вступления Украины в Европейский союз, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией IBRiS.
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На вопрос, "должна ли Украина войти в ЕС", 32,3% респондентов дали ответ "категорически не должна". В свою очередь 27,4% выбрали ответ "вряд ли должна".
При этом "безусловно" за вступление Украины в ЕС выступают 8,4% участников исследования, а еще 26,9% считают, что Украина "скорее" должна вступить в ЕС, чем не должна.
Еще 5% опрошенных не имели определенного мнения по этому вопросу.
Исследование было проведено 12 и 13 июня на репрезентативной выборке из 1 068 человек. Данные о погрешности не приводятся.
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