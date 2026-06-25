Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почти 60% жителей Польши выступают против вступления Украины в Европейский союз, согласно данным социологического исследования, проведенного лабораторией IBRiS.
- 32,3% опрошенных в Польше считают, что Украина "категорически не должна" входить в ЕС, а 27,4% выбрали ответ "вряд ли должна".
ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Почти 60% жителей Польши выступают против вступления Украины в Европейский союз, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией IBRiS.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня сообщила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в союз.
На вопрос, "должна ли Украина войти в ЕС", 32,3% респондентов дали ответ "категорически не должна". В свою очередь 27,4% выбрали ответ "вряд ли должна".
При этом "безусловно" за вступление Украины в ЕС выступают 8,4% участников исследования, а еще 26,9% считают, что Украина "скорее" должна вступить в ЕС, чем не должна.
Еще 5% опрошенных не имели определенного мнения по этому вопросу.
Исследование было проведено 12 и 13 июня на репрезентативной выборке из 1 068 человек. Данные о погрешности не приводятся.
Украина не готова вступить в ЕС, признали в Раде
16 апреля, 22:27
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.
Ситуация вокруг Украины началась с вопросов о ее вступлении в Евросоюз, это привело к госперевороту, крымским событиям и боевым действиям, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. В то же время он отмечал, что Россия не против членства Украины в Евросоюзе, но выступает против того, чтобы союз превращался в военный блок.