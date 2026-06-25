Краткий пересказ от РИА ИИ Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк занимает проукраинскую позицию.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека изучило данные об ударе ВСУ по общежитию в Старобельске, но не осудило эту атаку.

Постпредство РФ продолжает активную работу с верховным комиссаром, требуя более объективных и политически нейтральных оценок происходящего.

ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк занимает откровенно проукраинскую позицию, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

В конце мая Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что изучило данные об ударе ВСУ по общежитию в Старобельске, но в его заявлении не было осуждения этой атаки Киева.

"Все происходящее нас нисколько не удивляет, поскольку возглавляющий УВКПЧ Фолькер Тюрк буквально с первых дней нахождения на посту Верховного комиссара предельно четко обозначил свою откровенно проукраинскую позицию в контексте специальной военной операции", - сказал дипломат.

Он отметил, что постпредство тем не менее продолжает активную работу с верховным комиссаром, требуя давать более объективные и политически нейтральные оценки происходящего.

"Регулярно поднимаем тему преступлений киевского режима в наших многочисленных выступлениях в ходе сессий Совета по правам человека и проходящих на их "полях" тематических мероприятий. На прошлой, мартовской сессии Совета подробную информацию на этот счет всем заинтересованным сторонам представил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник", - сообщил Гатилов.