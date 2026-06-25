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Верховный комиссар ООН Тюрк занимает проукраинскую позицию, заявил Гатилов - РИА Новости, 25.06.2026
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03:18 25.06.2026
Верховный комиссар ООН Тюрк занимает проукраинскую позицию, заявил Гатилов

Постпред Гатилов: Фолькер Тюрк занимает откровенно проукраинскую позицию

© AP PhotoФолькер Тюрк
Фолькер Тюрк - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo
Фолькер Тюрк. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк занимает проукраинскую позицию.
  • Управление Верховного комиссара ООН по правам человека изучило данные об ударе ВСУ по общежитию в Старобельске, но не осудило эту атаку.
  • Постпредство РФ продолжает активную работу с верховным комиссаром, требуя более объективных и политически нейтральных оценок происходящего.
ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк занимает откровенно проукраинскую позицию, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
В конце мая Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что изучило данные об ударе ВСУ по общежитию в Старобельске, но в его заявлении не было осуждения этой атаки Киева.
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"Все происходящее нас нисколько не удивляет, поскольку возглавляющий УВКПЧ Фолькер Тюрк буквально с первых дней нахождения на посту Верховного комиссара предельно четко обозначил свою откровенно проукраинскую позицию в контексте специальной военной операции", - сказал дипломат.
Он отметил, что постпредство тем не менее продолжает активную работу с верховным комиссаром, требуя давать более объективные и политически нейтральные оценки происходящего.
"Регулярно поднимаем тему преступлений киевского режима в наших многочисленных выступлениях в ходе сессий Совета по правам человека и проходящих на их "полях" тематических мероприятий. На прошлой, мартовской сессии Совета подробную информацию на этот счет всем заинтересованным сторонам представил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник", - сообщил Гатилов.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаЖенева (город)Геннадий ГатиловРодион МирошникЛеонид ПасечникООНВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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