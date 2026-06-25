Двукратный обладатель Кубка Гагарина Никулин перешел в "Сибирь"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Степан Никулин перешел в новосибирскую "Сибирь".
- Переход Степана Никулина состоялся на правах ограниченно свободного агента из ярославского "Локомотива", который получит денежную компенсацию.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Нападающий Степан Никулин перешел в новосибирскую "Сибирь", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Нападающий перешел в "Сибирь" на правах ограниченно свободного агента из ярославского "Локомотива", который получит денежную компенсацию.
Никулину 25 лет, он дебютировал в КХЛ в сезоне-2021/22 в составе "Локомотива". Вместе с ярославской командой спортсмен стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в 2025 и 2026 годах. В активе Никулина 237 матчей и 94 очка (36 голов + 58 передач).