Двукратный обладатель Кубка Гагарина Никулин перешел в "Сибирь"

Никулину 25 лет, он дебютировал в КХЛ в сезоне-2021/22 в составе "Локомотива". Вместе с ярославской командой спортсмен стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в 2025 и 2026 годах. В активе Никулина 237 матчей и 94 очка (36 голов + 58 передач).