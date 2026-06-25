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В Минюсте предложили проводить сделки иноагентов через нотариусов - РИА Новости, 25.06.2026
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12:09 25.06.2026
В Минюсте предложили проводить сделки иноагентов через нотариусов

Свириденко: Минюст предложил проводить сделки иноагентов через нотариусов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство России предлагает проводить сделки иностранных агентов через нотариусов, чтобы те не могли обходить обязанность использования специального счета.
  • Иноагенты обходят так называемый спецсчет, передавая свое имущество по договору доверия или по брачному договору.
  • Инициатива будет предложена в этом году.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Министерство России предлагает проводить сделки иностранных агентов через нотариусов, чтобы они не могли обходить обязанность использования специального счета, заявил замминистра юстиции Олег Свириденко на ПМЮФ.
По его словам, министерство обратило внимание, что иноагенты, чтобы обходить так называемый спецсчет, передавали свое имущество, например, по договору доверия или по брачному договору.
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"Поэтому мы немного поработали в этом направлении, увидели проблему и понимаем, и предлагаем сейчас определить, конечно, ценовую форму сделки и, наверное, попробовать фиксировать все эти сделки через нотариуса. У нас хороший нотариальный институт, может и попробовать этот формат для того, чтобы не было возможности уйти от финансовых приобретений (иноагентов – ред.)", - сказал Свириденко.
Он добавил, что данная инициатива будет предложена уже в этом году.
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