Минцифры опровергло сообщения об отключении мобильного интернета в Москве

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Минцифры опровергло слухи об отключении мобильного интернета в четверг в Москве.

"Минцифры сообщает об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 25 июня. Распространившиеся в сети сообщения об этом — фейк", — пояснили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что такие меры могут быть приняты только при возникновении угроз безопасности. Жителей столицы предупредят о них заранее.