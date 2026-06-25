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Минцифры опровергло сообщения об отключении мобильного интернета в Москве - РИА Новости, 25.06.2026
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11:24 25.06.2026 (обновлено: 12:17 25.06.2026)
Минцифры опровергло сообщения об отключении мобильного интернета в Москве

Минцифры опровергло слухи об отключении мобильного интернета 25 июня в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минцифры опровергло сообщения об отключении мобильного интернета 25 июня в Москве.
  • Такие меры могут быть приняты только при возникновении угроз безопасности, жителей заранее предупредят о них.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Минцифры опровергло слухи об отключении мобильного интернета в четверг в Москве.
Ранее о возможных ограничениях писали некоторые каналы в соцсетях.
«
"Минцифры сообщает об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 25 июня. Распространившиеся в сети сообщения об этом — фейк", — пояснили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что такие меры могут быть приняты только при возникновении угроз безопасности. Жителей столицы предупредят о них заранее.
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РоссияТехнологииМоскваМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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