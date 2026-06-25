Минцифры опровергло сообщения об отключении мобильного интернета в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минцифры опровергло сообщения об отключении мобильного интернета 25 июня в Москве.
- Такие меры могут быть приняты только при возникновении угроз безопасности, жителей заранее предупредят о них.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Минцифры опровергло слухи об отключении мобильного интернета в четверг в Москве.
Ранее о возможных ограничениях писали некоторые каналы в соцсетях.
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"Минцифры сообщает об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 25 июня. Распространившиеся в сети сообщения об этом — фейк", — пояснили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что такие меры могут быть приняты только при возникновении угроз безопасности. Жителей столицы предупредят о них заранее.