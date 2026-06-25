Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что на спецсчетах музыканта-иноагента Андрея Макаревича* хранится не более 100 тысяч рублей.

Свириденко предположил, что Макаревич* получает доходы через третьих лиц.

Новый закон обязывает иноагентов открывать специальный рублевый счет для перечисления доходов.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что на спецсчетах музыканта-иноагента Андрея Макаревича* хранится не более 100 тысяч рублей, а значит он получает доходы через третьих лиц.

*, я могу ошибиться, но там не более 100 тысяч (рублей - ред.)… Что-то же он где-то зарабатывает, а у него всего лишь там 100 тысяч за все время, когда он признан иноагентом", - сказал "На спецсчетах вот, допустим, у того же Макаревича, я могу ошибиться, но там не более 100 тысяч (рублей - ред.)… Что-то же он где-то зарабатывает, а у него всего лишь там 100 тысяч за все время, когда он признан иноагентом", - сказал Свириденко в ходе сессии "Закон и практика: тайны иностранного агента" на ПМЮФ.

Он отметил, что это невозможно, и предположил, что Макаревич* переоформил доходы и получает их через третьих лиц.

Новый закон обязывает иноагентов открывать специальный рублевый счет, куда будут перечисляться, например, доходы от использования результатов интеллектуальной и творческой деятельности, аренды недвижимости, дивиденды, проценты по вкладам. Распоряжаться деньгами со спецсчета иноагент сможет только после отмены такого статуса. Если иноагент не откроет спецсчет самостоятельно, то это обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары.

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