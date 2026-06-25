Россия уведомляла США о позиции по военной помощи Украине, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Захарова заявила, что использование Украиной высокотехнологичных западных вооружений, включая ракеты Storm Shadow/SCALP, невозможно без прямого участия иностранных специалистов.

Москва предупреждала ключевые страны НАТО, включая Лондон и Париж, об их ответственности за эскалацию конфликта на Украине.

Российская сторона уведомляла США о своей позиции в отношении поставок военной помощи Украине и о возможных непредсказуемых последствиях для региональной безопасности.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия уведомляла США о своей позиции по поставкам Вашингтоном военной помощи Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow/SCALP невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию, прямое наведение. Запад вовлечен в этом смысле по полной", - сказала Захарова на брифинге, добавив, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведанные.

По ее словам, Москва по дипломатическим каналам и публично предупреждала ключевых спонсоров режима Зеленского, в том числе Лондон и Париж, в частности, во время демарша в МИД России 13 марта текущего года, об их прямой ответственности за эскалацию, затягивание боевых действий на Украине.

"Американской стороне позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействии в передаче разведанных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. О ней мы неизменно уведомляли американцев", - сказала Захарова.