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Россия уведомляла США о позиции по военной помощи Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 25.06.2026
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17:13 25.06.2026 (обновлено: 17:27 25.06.2026)
Россия уведомляла США о позиции по военной помощи Украине, заявили в МИД

МИД: Россия уведомляла США о своей позиции по военной помощи Вашингтона Украине

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что использование Украиной высокотехнологичных западных вооружений, включая ракеты Storm Shadow/SCALP, невозможно без прямого участия иностранных специалистов.
  • Москва предупреждала ключевые страны НАТО, включая Лондон и Париж, об их ответственности за эскалацию конфликта на Украине.
  • Российская сторона уведомляла США о своей позиции в отношении поставок военной помощи Украине и о возможных непредсказуемых последствиях для региональной безопасности.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия уведомляла США о своей позиции по поставкам Вашингтоном военной помощи Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы исходим из того, что задействование киевским режимом высокотехнологичных западных вооружений, включая британо-французские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow/SCALP невозможно без прямого участия иностранных специалистов, которые обеспечивают эксплуатацию, прямое наведение. Запад вовлечен в этом смысле по полной", - сказала Захарова на брифинге, добавив, что отдельные страны НАТО также предоставляют Киеву разведанные.
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По ее словам, Москва по дипломатическим каналам и публично предупреждала ключевых спонсоров режима Зеленского, в том числе Лондон и Париж, в частности, во время демарша в МИД России 13 марта текущего года, об их прямой ответственности за эскалацию, затягивание боевых действий на Украине.
"Американской стороне позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействии в передаче разведанных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна. О ней мы неизменно уведомляли американцев", - сказала Захарова.
Она добавила, что российская сторона в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача киевскому режиму продукции военного назначения может повлечь за собой непредсказуемые последствия для региональной безопасности.
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