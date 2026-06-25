Россия ценит усилия Трампа по украинскому урегулированию, заявил Песков

"Мы совсем недавно слышали заявление господина Трампа о том, что после того, как закончится их история с конфликтом вокруг Ирана, он снова собирается прикладывать усилия в плане украинского регулирования. Вы знаете, что мы эти усилия по оказанию помощи в поисках украинского регулирования - мы весьма признательны. И высоко их оцениваем", - сказал Песков журналистам.