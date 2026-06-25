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Россия ценит усилия Трампа по украинскому урегулированию, заявил Песков - РИА Новости, 25.06.2026
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12:46 25.06.2026
Россия ценит усилия Трампа по украинскому урегулированию, заявил Песков

Песков: Россия высоко оценивает усилия Трампа по украинскому урегулированию

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, которые он планирует продолжать после завершения истории с Ираном, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сомнения в правдивости сообщений СМИ о том, что Трамп якобы дал Владимиру Зеленскому разрешение наносить удары вглубь России. Журналисты попросили Пескова прокомментировать данные заявления украинских СМИ. Пресс-секретарь президента РФ ответил, что "украинским СМИ верить нельзя".
"Мы совсем недавно слышали заявление господина Трампа о том, что после того, как закончится их история с конфликтом вокруг Ирана, он снова собирается прикладывать усилия в плане украинского регулирования. Вы знаете, что мы эти усилия по оказанию помощи в поисках украинского регулирования - мы весьма признательны. И высоко их оцениваем", - сказал Песков журналистам.
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