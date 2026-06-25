МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Россия в ответ на действия Румынии закроет генконсульство страны в Санкт-Петербурге, сообщил МИД.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию ЕС на инцидент с дронами "брюссельскими верещаниями", цель которых — отвести внимание от террористических преступлений Владимира Зеленского. Шумиха также была нужна западникам, чтобы обосновать закрытие российского генконсульства в Констанце, добавила она.