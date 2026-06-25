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Россия закроет генконсульство Румынии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 25.06.2026
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15:46 25.06.2026 (обновлено: 18:59 25.06.2026)
Россия закроет генконсульство Румынии в Санкт-Петербурге

МИД: Россия закрывает генеральное консульство Румынии в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗдание генконсульства Румынии в Санкт-Петербурге. 25 июня 2026
Здание генконсульства Румынии в Санкт-Петербурге. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Здание генконсульства Румынии в Санкт-Петербурге. 25 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия закроет генеральное консульство Румынии в Санкт-Петербурге.
  • Эта мера стала ответом на отзыв Бухарестом согласия на работу российского консульства в Констанце и объявление его руководителя персоной нон грата.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Россия в ответ на действия Румынии закроет генконсульство страны в Санкт-Петербурге, сообщил МИД.
«
"Двадцать пятого июня в МИД России был вызван посол Румынии в Российской Федерации Кристиан Истрате, которому была вручена нота министерства об объявлении persona non grata генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге и предстоящем закрытии расположенного там консульского учреждения", — говорится в заявлении.
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В ведомстве пояснили, что эта мера стала ответом на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу российского консульства в Констанце и объявление его руководителя персоной нон грата.
В конце мая Минобороны Румынии заявило, что в крышу дома в Галаце попал беспилотник, пострадали два человека. Власти страны обвинили в инциденте Россию, но не привели никаких доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию ЕС на инцидент с дронами "брюссельскими верещаниями", цель которых — отвести внимание от террористических преступлений Владимира Зеленского. Шумиха также была нужна западникам, чтобы обосновать закрытие российского генконсульства в Констанце, добавила она.
В последнее время в воздушном пространстве европейских стран неоднократно появлялись украинские беспилотники. Так, российский посол в Молдавии Олег Озеров отмечал, что именно со стороны Украины дроны залетали на чужую территорию.
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