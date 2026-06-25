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Москва призывает Сеул отказаться от давления на Пхеньян, заявили в МИД - РИА Новости, 25.06.2026
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15:15 25.06.2026 (обновлено: 15:24 25.06.2026)
Москва призывает Сеул отказаться от давления на Пхеньян, заявили в МИД

МИД: Москва призывает Сеул отказаться от политики давления в отношении Пхеньяна

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве состоялась встреча посла Республики Корея Ли Сок Пэ с замглавы МИД Андреем Руденко.
  • Москва призвала Сеул отказаться от политики давления и санкций в отношении Пхеньяна.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва призывает Сеул отказаться от политики давления и санкций в отношении Пхеньяна, говорится в сообщении МИД РФ.
В четверг в Москве состоялась встреча посла Республики Корея Ли Сок Пэ с замглавы МИД РФ Андреем Руденко.
"Сеулу был адресован призыв отказаться от политики давления и санкций в отношении Пхеньяна и подкрепить словесные декларации о стремлении к миру практическими делами", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи.
Кроме того, стороны обсудили и некоторые вопросы двусторонней повестки дня.
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В миреПхеньянСеулЛи Сок ПэАндрей РуденкоМосква
 
 
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