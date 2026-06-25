Москва призывает Сеул отказаться от давления на Пхеньян, заявили в МИД

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва призывает Сеул отказаться от политики давления и санкций в отношении Пхеньяна, говорится в сообщении МИД РФ.

"Сеулу был адресован призыв отказаться от политики давления и санкций в отношении Пхеньяна и подкрепить словесные декларации о стремлении к миру практическими делами", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи.