Москва призывает Сеул отказаться от давления на Пхеньян, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве состоялась встреча посла Республики Корея Ли Сок Пэ с замглавы МИД Андреем Руденко.
- Москва призвала Сеул отказаться от политики давления и санкций в отношении Пхеньяна.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Москва призывает Сеул отказаться от политики давления и санкций в отношении Пхеньяна, говорится в сообщении МИД РФ.
"Сеулу был адресован призыв отказаться от политики давления и санкций в отношении Пхеньяна и подкрепить словесные декларации о стремлении к миру практическими делами", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи.
Кроме того, стороны обсудили и некоторые вопросы двусторонней повестки дня.