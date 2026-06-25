В МИД рассказали, где сейчас иск против стран Балтии о дискриминации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Стадия консультаций сторон по иску против стран Балтии за расовую дискриминацию русскоязычных граждан подходит к завершению, сообщил РИА Новости на полях ПМЮФ глава правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.

"Речь идет о конвенции по расовой дискриминации, там есть определенная процедура", - сказал он.

"Подача иска в суд, которая предполагает предварительную стадию.. Обязательная стадия консультаций и она подходит к завершению", - уточнил Мусихин. Он подтвердил, что саму подачу иска можно ожидать до конца этого года.