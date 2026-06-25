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В МИД рассказали, где сейчас иск против стран Балтии о дискриминации - РИА Новости, 25.06.2026
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07:25 25.06.2026
В МИД рассказали, где сейчас иск против стран Балтии о дискриминации

МИД: по иску против стран Балтии подходит к завершению стадия консультаций

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стадия консультаций по иску против стран Балтии за расовую дискриминацию русскоязычных граждан подходит к завершению.
  • Иск может быть подан в суд до конца года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Стадия консультаций сторон по иску против стран Балтии за расовую дискриминацию русскоязычных граждан подходит к завершению, сообщил РИА Новости на полях ПМЮФ глава правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.
"Речь идет о конвенции по расовой дискриминации, там есть определенная процедура", - сказал он.
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"Подача иска в суд, которая предполагает предварительную стадию.. Обязательная стадия консультаций и она подходит к завершению", - уточнил Мусихин. Он подтвердил, что саму подачу иска можно ожидать до конца этого года.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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