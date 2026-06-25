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В Госдуме рассказали о новых правилах работы микрофинансовых организаций - РИА Новости, 25.06.2026
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03:11 25.06.2026
В Госдуме рассказали о новых правилах работы микрофинансовых организаций

Гусев: МФО с 1 июля будут обязаны честно раскрывать условия займа

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВывеска микрофинансовой организации
Вывеска микрофинансовой организации - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вывеска микрофинансовой организации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июля 2026 года микрофинансовые организации в России будут обязаны честно и понятно раскрывать условия займа.
  • МФО должны перестать проставлять автоматическое согласие на дополнительные услуги и скрывать риски от заемщика.
  • Защита заемщиков от «долговой ловушки» и обеспечение осознанного согласия на условия займа являются ключевыми аспектами нового базового стандарта для МФО.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Микрофинансовые организации с 1 июля 2026 года будут обязаны честно и понятно раскрывать условия займа, не проставлять автоматическое согласие на допуслуги и не прятать риски от заемщика, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").
"С 1 июля текущего года в России вступает в силу базовый стандарт для микрофинансовых организаций. Теперь МФО должны честно и понятно раскрывать условия займа, не проставлять за человека согласие на дополнительные услуги, не прятать риски и не выделять только самые привлекательные параметры договора", - сказал Гусев.
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По его словам, принципиально важно, что согласие заемщика должно быть осознанным, а не полученным через галочки, визуальные уловки или юридические формулировки, которые обычный гражданин не всегда может сразу понять.
"Новый базовый стандарт для микрофинансовых организаций – это важный шаг к более честным правилам на рынке микрозаймов. Люди часто приходят в МФО не от хорошей жизни, а в сложной финансовой ситуации, и именно в этот момент они особенно уязвимы перед навязанными услугами, мелким шрифтом и условиями, которые выглядят выгодно только на рекламном баннере", - добавил депутат.
Гусев подчеркнул, что защита человека от "долговой ловушки" является ключевым вопросом, и микрозайм не должен превращаться в механизм, где к небольшой сумме незаметно добавляются платные услуги, страховки, комиссии и дальнейшее давление при просрочке.
"Чем прозрачнее правила, тем меньше пространства для недобросовестных практик. Финансовая услуга должна быть понятной с первого шага: сколько человек берет, сколько вернет, от чего он вправе отказаться и какие последствия будут у каждого решения", – подчеркнул он.
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