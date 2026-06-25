В Госдуме рассказали о новых правилах работы микрофинансовых организаций

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 июля 2026 года микрофинансовые организации в России будут обязаны честно и понятно раскрывать условия займа.

МФО должны перестать проставлять автоматическое согласие на дополнительные услуги и скрывать риски от заемщика.

Защита заемщиков от «долговой ловушки» и обеспечение осознанного согласия на условия займа являются ключевыми аспектами нового базового стандарта для МФО.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Микрофинансовые организации с 1 июля 2026 года будут обязаны честно и понятно раскрывать условия займа, не проставлять автоматическое согласие на допуслуги и не прятать риски от заемщика, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").

"С 1 июля текущего года в России вступает в силу базовый стандарт для микрофинансовых организаций. Теперь МФО должны честно и понятно раскрывать условия займа, не проставлять за человека согласие на дополнительные услуги, не прятать риски и не выделять только самые привлекательные параметры договора", - сказал Гусев.

По его словам, принципиально важно, что согласие заемщика должно быть осознанным, а не полученным через галочки, визуальные уловки или юридические формулировки, которые обычный гражданин не всегда может сразу понять.

"Новый базовый стандарт для микрофинансовых организаций – это важный шаг к более честным правилам на рынке микрозаймов. Люди часто приходят в МФО не от хорошей жизни, а в сложной финансовой ситуации, и именно в этот момент они особенно уязвимы перед навязанными услугами, мелким шрифтом и условиями, которые выглядят выгодно только на рекламном баннере", - добавил депутат.

Гусев подчеркнул, что защита человека от "долговой ловушки" является ключевым вопросом, и микрозайм не должен превращаться в механизм, где к небольшой сумме незаметно добавляются платные услуги, страховки, комиссии и дальнейшее давление при просрочке.