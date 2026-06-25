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Олимпийский чемпион заявил, что IIHF не допустит россиян после поправки МОК - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Хоккей
 
17:39 25.06.2026
Олимпийский чемпион заявил, что IIHF не допустит россиян после поправки МОК

Чемпион ОИ Майоров: IIHF найдет способ не допустить россиян и после поправки МОК

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкХоккеисты сборной "Россия-25"
Хоккеисты сборной Россия-25 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сессия МОК в Лозанне приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.
  • По мнению Бориса Майорова, принятые поправки не содержат конкретики, что оставляет лазейки для дальнейшего отстранения россиян и белорусов от соревнований.
  • Сборная России отстранена от соревнований под эгидой IIHF с февраля 2022 года, но в мае президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.
‎НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн – РИА Новости, Анна Разуваева. Принятая Международным олимпийским комитетом (МОК) поправка в Олимпийскую хартию не содержит конкретики, поэтому Международная федерация хоккея (IIHF) сможет при желании найти лазейки для дальнейшего отстранения россиян и белорусов от соревнований, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
В среду в Лозанне (Швейцария) сессия МОК приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает, что "спортивные организации, входящие в олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время".
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‎"Поправку МОК принял, но остаются лазейки для международных федераций. Хотелось бы более конкретных определений. Если Международный олимпийский комитет говорит о том, что все должны быть в разных условиях и никаких политических ограничений быть не должно, то этим должны заниматься международные федерации. К сожалению, в последние несколько лет, с приходом господина (Люка) Тардифа на пост президента Международной федерации хоккея к нам в этой организации очень негативное отношение. Поэтому МОК сделал первый шаг, но нужно, чтобы международные федерации сделали второй шаг по допуску", – сказал Майоров.
Сборная России отстранена от соревнований под эгидой IIHF с февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. В мае президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.
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