Олимпийский чемпион заявил, что IIHF не допустит россиян после поправки МОК

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‎"Поправку МОК принял, но остаются лазейки для международных федераций. Хотелось бы более конкретных определений. Если Международный олимпийский комитет говорит о том, что все должны быть в разных условиях и никаких политических ограничений быть не должно, то этим должны заниматься международные федерации. К сожалению, в последние несколько лет, с приходом господина (Люка) Тардифа на пост президента Международной федерации хоккея к нам в этой организации очень негативное отношение. Поэтому МОК сделал первый шаг, но нужно, чтобы международные федерации сделали второй шаг по допуску", – сказал Майоров.