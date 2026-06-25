Матвиенко поблагодарила Путина и Лукашенко за поддержку сотрудничества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валентина Матвиенко поблагодарила президентов России и Белоруссии за поддержку межрегионального сотрудничества.
- Матвиенко подчеркнула, что межрегиональное сотрудничество стало каркасом Союзного государства.
МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко за поддержку межрегионального сотрудничества стран.
"Александр Григорьевич (Лукашенко), прежде всего, хочу поблагодарить Вас искренне и Владимира Владимировича Путина за то, что вы так активно, деятельно поддерживаете межрегиональное сотрудничество", - сказала Матвиенко на встрече с Лукашенко.
Парламентарий подчеркнула, что межрегиональное сотрудничество стало каркасом Союзного государства.
"Чем шире развиваются эти связи, чем они крепче – связи между нашими людьми – тем (более - ред.) надежен наш союз", - констатировала председатель СФ.
Матвиенко находится в Минске для участия в XIII Форуме регионов России и Белоруссии, сообщали ранее в пресс-службе верхней палаты российского парламента.