Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. 25 июня 2026

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. 25 июня 2026

Матвиенко поблагодарила Путина и Лукашенко за поддержку сотрудничества

Краткий пересказ от РИА ИИ Валентина Матвиенко поблагодарила президентов России и Белоруссии за поддержку межрегионального сотрудничества.

Матвиенко подчеркнула, что межрегиональное сотрудничество стало каркасом Союзного государства.

МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко за поддержку межрегионального сотрудничества стран.

Парламентарий подчеркнула, что межрегиональное сотрудничество стало каркасом Союзного государства.

"Чем шире развиваются эти связи, чем они крепче – связи между нашими людьми – тем (более - ред.) надежен наш союз", - констатировала председатель СФ.