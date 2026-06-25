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Матвиенко поблагодарила Путина и Лукашенко за поддержку сотрудничества - РИА Новости, 25.06.2026
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15:06 25.06.2026 (обновлено: 18:05 25.06.2026)
Матвиенко поблагодарила Путина и Лукашенко за поддержку сотрудничества

Матвиенко поблагодарила Путина и Лукашенко за поддержку сотрудничества регионов

© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. 25 июня 2026
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. 25 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валентина Матвиенко поблагодарила президентов России и Белоруссии за поддержку межрегионального сотрудничества.
  • Матвиенко подчеркнула, что межрегиональное сотрудничество стало каркасом Союзного государства.
МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко за поддержку межрегионального сотрудничества стран.
"Александр Григорьевич (Лукашенко), прежде всего, хочу поблагодарить Вас искренне и Владимира Владимировича Путина за то, что вы так активно, деятельно поддерживаете межрегиональное сотрудничество", - сказала Матвиенко на встрече с Лукашенко.
Парламентарий подчеркнула, что межрегиональное сотрудничество стало каркасом Союзного государства.
"Чем шире развиваются эти связи, чем они крепче – связи между нашими людьми – тем (более - ред.) надежен наш союз", - констатировала председатель СФ.
Матвиенко находится в Минске для участия в XIII Форуме регионов России и Белоруссии, сообщали ранее в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи в Минске. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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