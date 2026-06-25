Лукашенко оценил роль Матвиенко в развитии связей регионов

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил значение Форума регионов Белоруссии и России.

Лукашенко отметил, что региональное сотрудничество — главное звено в белорусско-российских отношениях.

Президент Белоруссии подчеркнул, что Форум регионов позволяет устанавливать прямые контакты и развивать экономическое взаимодействие между регионами двух стран.

МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил значение Форума регионов Белоруссии и России, который начал работу в четверг в Минске и Минской области, и личный вклад спикеров верхних палат парламентов двух стран Натальи Кочановой и Валентины Матвиенко в развитие межрегиональных связей.

"Что касается Форума регионов … Я вам очень благодарен за это. И немало, действительно… мы грузим на эти женские плечи. Я рад, что вы взяли (этот проект – ред.) под свой патронаж", - сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с председателем Совета Федерации Федерального собрания Валентиной Матвиенко. На встрече также присутствовала председатель Совета республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова.

Лукашенко выразил удовлетворение тем, что эти женские плечи оказались надежными. Он отметил, что рад видеть Матвиенко и Кочанову вместе. На что спикер верхней палаты белорусского парламента шутя заметила, что их уже не разделить, они стали, "как одно целое за эти годы, как сиамские близнецы". По словам белорусского президента, региональное сотрудничество - главное звено в белорусско-российских отношениях. "Ничто не может с этим сравниться. Это вровень с вопросами безопасности, которые сейчас для нас очень актуальны - для Беларуси и России", - подчеркнул он.

Лукашенко напомнил, что форум позволяет регионам двух стран устанавливать прямые контакты и развивать экономическое взаимодействие. "Этот форум приносит россиянам и белорусам миллиарды рублей, конкретные контракты. Это великое дело", - сказал он.