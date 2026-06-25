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Дэвис должен быть готов к плей-офф ЧМ, заявил тренер сборной Канады - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
01:49 25.06.2026
Дэвис должен быть готов к плей-офф ЧМ, заявил тренер сборной Канады

Марш: Дэвис должен восстановиться к старту плей-офф чемпионат мира по футболу

© пресс-служба Кубка мираКанадские футболисты Альфонсо Дэвис (слева) и Ричи Ларея на чемпионате мира по футболу в Катаре
Канадские футболисты Альфонсо Дэвис (слева) и Ричи Ларея на чемпионате мира по футболу в Катаре - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© пресс-служба Кубка мира
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис должен восстановиться к старту плей-офф чемпионата мира по футболу.
  • Сборная Канады уступила сборной Швейцарии в матче третьего тура группового этапа, но заняла второе место в группе и впервые вышла в плей-офф мирового первенства.
  • Альфонсо Дэвис выбыл из-за травмы в мае и пропустил групповой этап турнира.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Защитник немецкой "Баварии" и сборной Канады Альфонсо Дэвис должен восстановиться к старту плей-офф чемпионат мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике, заявил главный тренер национальной команды Джесси Марш.
В среду канадцы уступили сборной Швейцарии (1:2) в матче третьего тура группового этапа и, заняв второе место в группе, впервые вышли в плей-офф мирового первенства.
«
"Я знаю, что у нашей команды есть сердце. Наши игроки будут выкладываться на полную в каждый момент. Важно лишь уметь справляться с мелочами. В начале мы были нерешительны и недостаточно агрессивны. Но я сосредоточусь на позитивных моментах и ​​на реакции игроков. Я думал о том, чтобы в перерыве играть в пять защитников, чтобы закрепить победу, и жалею, что мы этого не сделали", - приводит слова Марша сайт Международной федерации футбола (ФИФА).
Дэвис выбыл из-за травмы в мае, в связи с чем пропустил групповой этап турнира. "Мы поедем в Лос-Анджелес, и мы по-прежнему хотим поразить результатом нашу страну. Мы именно там, где хотели быть – в плей-офф. Альфонсо Дэвис должен быть готов", - добавил Марш.
 
ФутболСпортДжесси МаршМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
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