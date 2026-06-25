Дэвис должен быть готов к плей-офф ЧМ, заявил тренер сборной Канады

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"Я знаю, что у нашей команды есть сердце. Наши игроки будут выкладываться на полную в каждый момент. Важно лишь уметь справляться с мелочами. В начале мы были нерешительны и недостаточно агрессивны. Но я сосредоточусь на позитивных моментах и ​​на реакции игроков. Я думал о том, чтобы в перерыве играть в пять защитников, чтобы закрепить победу, и жалею, что мы этого не сделали", - приводит слова Марша сайт Международной федерации футбола (ФИФА).