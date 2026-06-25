Ламело Болл перейдет в "Миннесоту" из "Шарлотт", пишут СМИ

Болл представляет "Шарлотт" с 2020 года, в 2021 году он был признан новичком года в НБА, в 2022 году участвовал в Матче всех звезд. В прошедшем сезоне 24-летний разыгрывающий в среднем набирал 20,1 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,1 передачи.