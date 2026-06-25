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Ламело Болл перейдет в "Миннесоту" из "Шарлотт", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Баскетбол
 
16:41 25.06.2026 (обновлено: 17:14 25.06.2026)
Ламело Болл перейдет в "Миннесоту" из "Шарлотт", пишут СМИ

Чарания: "Шарлотт Хорнетс" обменяет Ламело Болла в "Миннесоту Тимбервулвз"

© Фото : Соцсети "Шарлотт"Ламело Болл
Ламело Болл - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Соцсети "Шарлотт"
Ламело Болл. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разыгрывающий Ламело Болл станет баскетболистом "Миннесоты Тимбервулвз".
  • В результате обмена "Шарлотт Хорнетс" получит Наза Рида, незащищенный пик первого раунда драфта НБА 2033 года, три обмена пиками первого раунда драфтов 2028–2030 годов и три пика второго раунда 2029, 2032 и 2033 годов.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Разыгрывающий Ламело Болл станет баскетболистом "Миннесоты Тимбервулвз", сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания в соцсети X.
Он перейдет в "Миннесоту" из "Шарлотт Хорнетс" вместе с Джошем Грином. В результате обмена "Шарлотт" получит Наза Рида, незащищенный пик первого раунда драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2033 года, три обмена пиками первого раунда драфтов 2028-2030 годов, три пика второго раунда 2029, 2032 и 2033 годов.
Болл представляет "Шарлотт" с 2020 года, в 2021 году он был признан новичком года в НБА, в 2022 году участвовал в Матче всех звезд. В прошедшем сезоне 24-летний разыгрывающий в среднем набирал 20,1 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,1 передачи.
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