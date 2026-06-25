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"Крылья Советов" продлили контракт с боснийским полузащитником - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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13:45 25.06.2026 (обновлено: 13:47 25.06.2026)
"Крылья Советов" продлили контракт с боснийским полузащитником

"Крылья Советов" продлили контракт с боснийским полузащитником Рахмановичем

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПолузащитник "Крыльев Советов" Амар Рахманович
Полузащитник Крыльев Советов Амар Рахманович - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Полузащитник "Крыльев Советов" Амар Рахманович. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самарские «Крылья Советов» продлили контракт с боснийским полузащитником Амаром Рахмановичем на один год с опцией продления еще на один сезон.
  • Амар Рахманович провел за клуб 29 матчей во всех турнирах и забил шесть голов в минувшем сезоне.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Самарские "Крылья Советов" продлили контракт с боснийским полузащитником Амаром Рахмановичем, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Срок действия соглашения рассчитан на один год с опцией продления еще на один сезон. В минувшем сезоне Рахманович провел за клуб 29 матчей во всех турнирах и забил шесть голов, а "Крылья Советов" (32 очка) заняли 11-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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"Амар Рахманович - квалифицированный и опытный футболист, важный игрок для "Крыльев". Главный тренер нашей команды Сергей Булатов просил руководство клуба, чтобы Рахмановича сохранили. Мы эту задачу выполнили. Надеюсь, что Амар и дальше будет приносить пользу нашему клубу и еще не раз порадует наших болельщиков результативными действиями", - заявил генеральный директор клуба Тархан Джабраилов.
Рахмановичу 32 года. Он перешел в "Крылья Советов" в сентябре 2022 года. Всего за клуб футболист провел 91 матч и забил 14 мячей. Ранее полузащитник представлял ряд клубов, включая турецкий "Коньяспор", боснийский "Сараево", словенские "Целе" и "Марибор".
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ФутболСпортСергей БулатовАмар РахмановичКрылья СоветовКоньяспорСараевоРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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