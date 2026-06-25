"Крылья Советов" продлили контракт с боснийским полузащитником

"Амар Рахманович - квалифицированный и опытный футболист, важный игрок для "Крыльев". Главный тренер нашей команды Сергей Булатов просил руководство клуба, чтобы Рахмановича сохранили. Мы эту задачу выполнили. Надеюсь, что Амар и дальше будет приносить пользу нашему клубу и еще не раз порадует наших болельщиков результативными действиями", - заявил генеральный директор клуба Тархан Джабраилов.