Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-дерматовенеролог Екатерина Черныш рекомендует для детей солнцезащитный крем с SPF 50 и широким спектром защиты от UVA и UVB-лучей.

Для детей до 3 лет предпочтительны средства с минеральными фильтрами — оксидом цинка или диоксидом титана.

Крем должен иметь маркировку «широкий спектр» (Broad Spectrum), UVA/UVB или знак UVA в кружке, а при активном купании или потоотделении важна водостойкость средства.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Солнцезащитный крем с SPF 50 и широким спектром защиты - оптимальный выбор для детской кожи, рассказала врач-дерматовенеролог, врач-косметолог клиник "Атлас", кандидат медицинских наук Екатерина Черныш.

"Для детей оптимален SPF 50 с защитой от UVA и UVB-лучей, но даже самый качественный крем не заменяет панаму, одежду и пребывание в тени", - пояснила изданию "Газета.Ru" Черныш.

Врач добавила, что для детей до 3 лет предпочтительны средства с минеральными фильтрами - оксидом цинка или диоксидом титана. Они работают сразу после нанесения, редко вызывают раздражение и подходят для чувствительной и атопичной кожи.

Крем должен иметь маркировку "широкий спектр" (Broad Spectrum), UVA/UVB или знак UVA в кружке, подчеркнула эксперт. Это означает защиту не только от ожогов, но и от лучей, проникающих глубже и повреждающих клетки кожи.