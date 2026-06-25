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Врач рассказала, как правильно подобрать солнцезащитный крем для ребенка - РИА Новости, 25.06.2026
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19:24 25.06.2026
Врач рассказала, как правильно подобрать солнцезащитный крем для ребенка

Черныш: для детей нужен солнцезащитный крем с SPF 50 и широким спектром защиты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖенщина с ребенком
Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-дерматовенеролог Екатерина Черныш рекомендует для детей солнцезащитный крем с SPF 50 и широким спектром защиты от UVA и UVB-лучей.
  • Для детей до 3 лет предпочтительны средства с минеральными фильтрами — оксидом цинка или диоксидом титана.
  • Крем должен иметь маркировку «широкий спектр» (Broad Spectrum), UVA/UVB или знак UVA в кружке, а при активном купании или потоотделении важна водостойкость средства.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Солнцезащитный крем с SPF 50 и широким спектром защиты - оптимальный выбор для детской кожи, рассказала врач-дерматовенеролог, врач-косметолог клиник "Атлас", кандидат медицинских наук Екатерина Черныш.
"Для детей оптимален SPF 50 с защитой от UVA и UVB-лучей, но даже самый качественный крем не заменяет панаму, одежду и пребывание в тени", - пояснила изданию "Газета.Ru" Черныш.
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Врач добавила, что для детей до 3 лет предпочтительны средства с минеральными фильтрами - оксидом цинка или диоксидом титана. Они работают сразу после нанесения, редко вызывают раздражение и подходят для чувствительной и атопичной кожи.
Крем должен иметь маркировку "широкий спектр" (Broad Spectrum), UVA/UVB или знак UVA в кружке, подчеркнула эксперт. Это означает защиту не только от ожогов, но и от лучей, проникающих глубже и повреждающих клетки кожи.
"Водостойкость обязательна, если ребенок купается или активно потеет: выбирайте средства с пометкой Water Resistant 40 или 80 minutes, но помните, что после купания крем нужно обновлять", - уточнила специалист.
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