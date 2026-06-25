МОК продлил срок полномочий главного противника российского спорта

Краткий пересказ от РИА ИИ Сессия МОК продлила срок полномочий главы Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьяна Коу до сентября 2027 года.

Сессия МОК также продлила полномочия президента Олимпийского комитета Канады Триши Смит до 2028 года, а Иво Ферриани избрали почетным членом МОК.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) продлила срок полномочий члена организации, главы Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьяна Коу до сентября 2027 года, сообщается на официальном сайте МОК.

Также сессия МОК в среду в Лозанне (Швейцария) продлила полномочия президента Олимпийского комитета Канады Триши Смит до завершения ее работы на нынешней должности в 2028 году. Кроме того, покинувший в июне пост президента Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) итальянец Иво Ферриани был избран почетным членом МОК.

Коу, которому в сентябре 2026 года исполнится 70 лет (предельный возраст для членов МОК), сохранит членство в организации до окончания своего нынешнего срока на посту президента World Athletics в сентябре 2027-го. Британец является членом МОК с 2020 года. Ранее он возглавлял оргкомитет Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и входил в состав ряда комиссий организации.

Коу возглавляет World Athletics с 2015 года. За время спортивной карьеры он стал двукратным олимпийским чемпионом в беге на 1500 м (1980, 1984) а также двукратным серебряным призером Олимпийских игр на дистанции 800 метров (1980, 1984). В 1980-м Коу приехал на Олимпиаду в Москве, несмотря на бойкот со стороны западных стран.