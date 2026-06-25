Корнеева пробилась в основную сетку Уимблдона

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россиянка Алина Корнеева обыграла американку Фиону Кроули в финальной стадии квалификации Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

Корнеевой 19 лет, она сыграет на своем третьем турнире Большого шлема. В мае россиянка дошла до второго раунда "Ролан Гаррос", в 2024 году спортсменка играла на Открытом чемпионате Австралии.