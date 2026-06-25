Корнеева пробилась в основную сетку Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Алина Корнеева обыграла американку Фиону Кроули в финальной стадии квалификации Уимблдонского турнира.
- Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу Корнеевой, которая занимает 94-е место в рейтинге.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россиянка Алина Корнеева обыграла американку Фиону Кроули в финальной стадии квалификации Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу 94-й ракетки мира Корнеевой. Кроули занимает 232-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 59 минут.
Корнеевой 19 лет, она сыграет на своем третьем турнире Большого шлема. В мае россиянка дошла до второго раунда "Ролан Гаррос", в 2024 году спортсменка играла на Открытом чемпионате Австралии.
Уимблдон, который является третьим в сезоне турниром Большого шлема, пройдет с 29 июня по 12 июля.