Рейтинг@Mail.ru
Капитан сборной Норвегии высказался о скандальном переходе Хеукеланна в КХЛ - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:52 25.06.2026
Капитан сборной Норвегии высказался о скандальном переходе Хеукеланна в КХЛ

Капитан сборной Норвегии: Хеукеланн заслужил контракт в России упорным трудом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкХоккей. Чемпионат мира. Матч Россия - Норвегия
Хоккей. Чемпионат мира. Матч Россия - Норвегия - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Норвежский вратарь Хенрик Хеукеланн подписал контракт с челябинским «Трактором» на два года.
  • После подписания контракта с российским клубом Хеукеланн теряет право выступать за национальную сборную Норвегии согласно поправкам в регламент Норвежской хоккейной ассоциации.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Капитан сборной Норвегии по хоккею Андреас Мартинсен заявил, что перешедший в челябинский "Трактор" норвежский вратарь Хенрик Хеукеланн заслужил контракт в России, упорно работая всю жизнь.
Во вторник клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Telegram-канале объявил о подписании контракта с Хеукеланном на два года. Согласно принятым в 2022 году поправкам в регламент Норвежской хоккейной ассоциации, Хеукеланн теряет право выступать за национальную сборную после подписания контракта с российским клубом.
"Он понимает, что ему нужно продержаться в центре внимания несколько дней, пока люди не найдут другую тему для обсуждения", - добавил Мартинсен в разговоре с NRK.
На прошедшем в мае чемпионате мира 31-летний Хеукеланн стал бронзовым призером в составе сборной Норвегии и был признан лучшим вратарем турнира. Сезон-2024/2025 голкипер провел в немецком клубе "Штраубинг Тайгерс", где в 39 играх одержал 27 побед при 90,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,55.
Эпизод матча Норвегия - Канада - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Европейские крысы устроили бунт против КХЛ. Позорный жест Запада
22 июня, 17:19
 
ХоккейАндреас МартинсенКапитанТракторКХЛ 2025-2026Норвегия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    J. Kym
    47376
    66664
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    F. Crawley
    66
    20
  • Теннис
    Завершен
    Н. Осака
    Е. Александрова
    66
    22
  • Теннис
    Завершен
    Д. Семенистая
    А. Гасанова
    42
    66
  • Теннис
    Завершен
    П. Кудерметова
    А. Чараева
    466
    641
  • Футбол
    Завершен
    Кюрасао
    Кот-д’Ивуар
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Эквадор
    Германия
    2
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Япония
    Швеция
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Тунис
    Нидерланды
    0
    2
  • Футбол
    26.06 05:00
    Турция
    США
  • Футбол
    26.06 05:00
    Парагвай
    Австралия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала