Капитан сборной Норвегии высказался о скандальном переходе Хеукеланна в КХЛ

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Капитан сборной Норвегии по хоккею Андреас Мартинсен заявил, что перешедший в челябинский "Трактор" норвежский вратарь Хенрик Хеукеланн заслужил контракт в России, упорно работая всю жизнь.

На прошедшем в мае чемпионате мира 31-летний Хеукеланн стал бронзовым призером в составе сборной Норвегии и был признан лучшим вратарем турнира. Сезон-2024/2025 голкипер провел в немецком клубе "Штраубинг Тайгерс", где в 39 играх одержал 27 побед при 90,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,55.