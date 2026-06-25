Капитан сборной Норвегии высказался о скандальном переходе Хеукеланна в КХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Норвежский вратарь Хенрик Хеукеланн подписал контракт с челябинским «Трактором» на два года.
- После подписания контракта с российским клубом Хеукеланн теряет право выступать за национальную сборную Норвегии согласно поправкам в регламент Норвежской хоккейной ассоциации.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Капитан сборной Норвегии по хоккею Андреас Мартинсен заявил, что перешедший в челябинский "Трактор" норвежский вратарь Хенрик Хеукеланн заслужил контракт в России, упорно работая всю жизнь.
Во вторник клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Telegram-канале объявил о подписании контракта с Хеукеланном на два года. Согласно принятым в 2022 году поправкам в регламент Норвежской хоккейной ассоциации, Хеукеланн теряет право выступать за национальную сборную после подписания контракта с российским клубом.
"Он понимает, что ему нужно продержаться в центре внимания несколько дней, пока люди не найдут другую тему для обсуждения", - добавил Мартинсен в разговоре с NRK.
На прошедшем в мае чемпионате мира 31-летний Хеукеланн стал бронзовым призером в составе сборной Норвегии и был признан лучшим вратарем турнира. Сезон-2024/2025 голкипер провел в немецком клубе "Штраубинг Тайгерс", где в 39 играх одержал 27 побед при 90,2% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,55.