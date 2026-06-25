Краткий пересказ от РИА ИИ Кениец Кибиуотт Кэнди дисквалифицирован на семь лет за отказ от допинг-теста и фальсификацию процесса допинг-контроля.

1 марта 2025 года Кэнди отказался сдавать тест, сославшись на необходимость совершить важный платеж, и покинул место тестирования.

Расследование выявило фальсификацию документов и подделку сертификата о подаче заявки на оценку воздействия на окружающую среду.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Бывший рекордсмен мира в полумарафоне кениец Кибиуотт Кэнди дисквалифицирован на семь лет за отказ от допинг-теста и фальсификацию процесса допинг-контроля, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU).

Инспектор по допинг-контролю (DCO) и сопровождающее лицо 1 марта 2025 года прибыли по месту жительства Кэнди в Кении для внесоревновательного теста. Кэнди подписал электронную форму допинг-контроля, однако "он затягивал процесс сдачи проб и, как было замечено, совершал многочисленные телефонные звонки", прежде чем отказаться от сдачи теста, сославшись на "необходимость совершить важный платеж" сотрудникам Национального строительного управления, которые собирались закрыть его строительную площадку в Эльдорете. Кэнди подтвердил, что понимает, что любой отказ от тестирования ведет к последствиям, аналогичным положительному результату, но "вышел из дома, чтобы сделать еще несколько звонков и затем уехал на машине".

13 марта 2025 года AIU уведомил Кэнди о нарушении и провел личное собеседование, запросив телефон для судебно-медицинской экспертизы, показавшей, что спортсмен совершил несколько звонков на номер, связанный с дипломированной медсестрой в Эльдорете. Финансовые записи спортсмена показали, что за 12 предшествующих месяцев он совершил 11 переводов на имя этой медсестры. Во время допроса Кэнди сообщил, что медсестра продавала ему мелкие предметы домашнего обихода и анализировала уровень его гемоглобина, а в день отказа от сдачи теста у него была назначена с ней встреча.

После наложения временного отстранения 14 марта 2025 года Кэнди представил сертификат о подаче заявки на оценку воздействия на окружающую среду от Национального управления по охране окружающей среды (NEMA), который якобы доказывал, что 1 марта 2025 года он срочно требовался в Эльдорете. Дальнейшее расследование показало, что сертификат был поддельным.

6 марта 2026 года Кэнди было предъявлено официальное обвинение. Атлет признал оба нарушения. Дисквалификация отсчитывается с 14 марта 2025 года до 13 марта 2032 года. Спортсмену грозила восьмилетняя дисквалификация, но он получил сокращение на один год за признание вины и принятие санкции.