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"Даллас" получил права на выбранного на драфте НБА россиянина Ищенко - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Баскетбол
 
08:52 25.06.2026
"Даллас" получил права на выбранного на драфте НБА россиянина Ищенко

"Даллас" получил права на выбранного на втором раунде драфта НБА Ищенко

© Соцсети БК "Локомотив-Кубань"Всеволод Ищенко
Всеволод Ищенко - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Соцсети БК "Локомотив-Кубань"
Всеволод Ищенко . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российского защитника Всеволода Ищенко выбрали во втором раунде драфта НБА под общим 56-м номером.
  • «Лос-Анджелес Лейкерс» обменял права на Всеволода Ищенко в «Даллас Маверикс» в обмен на денежную компенсацию.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" обменял выбранного во втором раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) российского защитника Всеволода Ищенко в "Даллас Маверикс", сообщается на сайте лиги.
В среду НБА на странице в соцсети X сообщила, что "Чикаго Буллз" выбрал Ищенко во втором раунде драфта под общим 56-м номером. Как сообщал журналист Шамс Чарания, пик был отправлен в "Лейкерс". Позднее "Даллас" сообщил, что приобрел права на Ищенко у "Лос-Анджелеса" в обмен на денежную компенсацию.
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Вчера, 03:43
Ищенко 21 год. С 2024 года он выступает за краснодарский клуб "Локомотив-Кубань". В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ защитник провел 48 встреч, в которых в среднем набирал 8,7 очка, делал 4,6 подбора и 2,0 передачи. Ищенко в 2026 году стал участником Матча звезд Единой лиги ВТБ, а по итогам регулярного чемпионата был признан лучшим молодым игроком турнира.
В 2025 году "Бруклин Нетс" выбрал под восьмым номером Егора Демина, что стало самым высоким пиком для россиян за всю историю драфта НБА.
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05:53
 
БаскетболСпортЕгор ДеминЛос-Анджелес ЛейкерсЧикаго БуллзЕдиная лига ВТБНБА
 
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