"Даллас" получил права на выбранного на драфте НБА россиянина Ищенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российского защитника Всеволода Ищенко выбрали во втором раунде драфта НБА под общим 56-м номером.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» обменял права на Всеволода Ищенко в «Даллас Маверикс» в обмен на денежную компенсацию.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" обменял выбранного во втором раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) российского защитника Всеволода Ищенко в "Даллас Маверикс", сообщается на сайте лиги.
В среду НБА на странице в соцсети X сообщила, что "Чикаго Буллз" выбрал Ищенко во втором раунде драфта под общим 56-м номером. Как сообщал журналист Шамс Чарания, пик был отправлен в "Лейкерс". Позднее "Даллас" сообщил, что приобрел права на Ищенко у "Лос-Анджелеса" в обмен на денежную компенсацию.
Ищенко 21 год. С 2024 года он выступает за краснодарский клуб "Локомотив-Кубань". В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ защитник провел 48 встреч, в которых в среднем набирал 8,7 очка, делал 4,6 подбора и 2,0 передачи. Ищенко в 2026 году стал участником Матча звезд Единой лиги ВТБ, а по итогам регулярного чемпионата был признан лучшим молодым игроком турнира.
В 2025 году "Бруклин Нетс" выбрал под восьмым номером Егора Демина, что стало самым высоким пиком для россиян за всю историю драфта НБА.