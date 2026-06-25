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Еще одна российская команда квалифицировалась на главный турнир по Dota 2 - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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21:55 25.06.2026
Еще одна российская команда квалифицировалась на главный турнир по Dota 2

Российская Team Vision вышла на главный турнир года по Dota 2

© Фото : Пресс-служба турнираПризы участников турнира International 12 по Dota 2
Призы участников турнира International 12 по Dota 2 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Пресс-служба турнира
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская команда Team Vision отобралась на турнир The International по Dota 2, который пройдет в Шанхае.
  • Team Vision обыграла команду Virtus.Pro со счетом 2-1 по картам.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российская команда Team Vision по результатам закрытой европейской квалификации отобралась на главный турнир года по Dota 2 - The International, который пройдет в Шанхае.
Команда обыграла в третьем раунде верхней сетки основанную в России Virtus.Pro со счетом 2-1 по картам.
Ранее по результатам игр в верхней сетке на турнир прошла российская Team Spirit. Всего по итогам европейского отбора на The International выйдут четыре команды, еще два участника турнира определятся в нижней сетке. Европейская квалификация завершится 28 июня.
За Team Vision выступают Алан Satanic Галлямов, Эдгар 9Class Налтакян, Евгений Noticed Игнатенко, Андрей Dukalis Куропаткин (все - Россия) и Владимир No[o]ne- Миненко (Украина). На последнем The International команда заняла третье место.
The International - 2026 пройдет 13-23 августа в Шанхае, город во второй раз примет главный турнир года по Dota 2. Помимо Team Vision и Team Spirit, в нем примут участие российские Aurora Gaming, BoomBoys, 1w Team (бывшая Tundra) и Team Yandex. Действующим чемпионом является ближневосточная Team Falcons, за которую выступает россиянин Станислав Malr1ne Поторак.
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