Еще одна российская команда квалифицировалась на главный турнир по Dota 2

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская команда Team Vision отобралась на турнир The International по Dota 2, который пройдет в Шанхае.

Team Vision обыграла команду Virtus.Pro со счетом 2-1 по картам.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российская команда Team Vision по результатам закрытой европейской квалификации отобралась на главный турнир года по Dota 2 - The International, который пройдет в Шанхае.

Команда обыграла в третьем раунде верхней сетки основанную в России Virtus.Pro со счетом 2-1 по картам.

Ранее по результатам игр в верхней сетке на турнир прошла российская Team Spirit. Всего по итогам европейского отбора на The International выйдут четыре команды, еще два участника турнира определятся в нижней сетке. Европейская квалификация завершится 28 июня.

За Team Vision выступают Алан Satanic Галлямов, Эдгар 9Class Налтакян, Евгений Noticed Игнатенко, Андрей Dukalis Куропаткин (все - Россия) и Владимир No[o]ne- Миненко (Украина). На последнем The International команда заняла третье место.