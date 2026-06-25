Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская команда Team Vision отобралась на турнир The International по Dota 2, который пройдет в Шанхае.
- Team Vision обыграла команду Virtus.Pro со счетом 2-1 по картам.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российская команда Team Vision по результатам закрытой европейской квалификации отобралась на главный турнир года по Dota 2 - The International, который пройдет в Шанхае.
Команда обыграла в третьем раунде верхней сетки основанную в России Virtus.Pro со счетом 2-1 по картам.
Ранее по результатам игр в верхней сетке на турнир прошла российская Team Spirit. Всего по итогам европейского отбора на The International выйдут четыре команды, еще два участника турнира определятся в нижней сетке. Европейская квалификация завершится 28 июня.
За Team Vision выступают Алан Satanic Галлямов, Эдгар 9Class Налтакян, Евгений Noticed Игнатенко, Андрей Dukalis Куропаткин (все - Россия) и Владимир No[o]ne- Миненко (Украина). На последнем The International команда заняла третье место.
The International - 2026 пройдет 13-23 августа в Шанхае, город во второй раз примет главный турнир года по Dota 2. Помимо Team Vision и Team Spirit, в нем примут участие российские Aurora Gaming, BoomBoys, 1w Team (бывшая Tundra) и Team Yandex. Действующим чемпионом является ближневосточная Team Falcons, за которую выступает россиянин Станислав Malr1ne Поторак.
Team Spirit стала участницей The International 2026
Вчера, 18:08