В Росфинмониторинге предупредили об использовании мошенниками ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд заявил, что преступники активно используют современные технологии, включая нейросети и искусственный интеллект, что приводит к росту традиционных угроз.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Мошенники активно используют современные технологии, в том числе искусственный интеллект, что приводит к росту традиционных угроз, заявил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

"Классические угрозы, которые всегда существовали - мошенничество, наркопреступность, финансовые пирамиды, сейчас мультиплицируются. Они очень сильно возрастают с учетом использования преступниками новых технологий", - сказал он во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Негляд также раскрыл, какие именно технологии активно используются преступниками. Так, в их числе новые финансовые технологии, нейросети и искусственный интеллект.

Также он добавил, что в прошлом году российские банки приостановили подозрительных операций примерно на 300 миллиардов рублей.

"Да, иногда там бывают ложные срабатывания, но обжалование - меньше одного процента", - пояснил Негляд.