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В Росфинмониторинге предупредили об использовании мошенниками ИИ - РИА Новости, 25.06.2026
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15:52 25.06.2026
В Росфинмониторинге предупредили об использовании мошенниками ИИ

Негляд: мошенники активно используют современные технологии, в том числе ИИ

© АГН "Москва"Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© АГН "Москва"
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд заявил, что преступники активно используют современные технологии, включая нейросети и искусственный интеллект, что приводит к росту традиционных угроз.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Мошенники активно используют современные технологии, в том числе искусственный интеллект, что приводит к росту традиционных угроз, заявил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
"Классические угрозы, которые всегда существовали - мошенничество, наркопреступность, финансовые пирамиды, сейчас мультиплицируются. Они очень сильно возрастают с учетом использования преступниками новых технологий", - сказал он во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
Негляд также раскрыл, какие именно технологии активно используются преступниками. Так, в их числе новые финансовые технологии, нейросети и искусственный интеллект.
Также он добавил, что в прошлом году российские банки приостановили подозрительных операций примерно на 300 миллиардов рублей.
"Да, иногда там бывают ложные срабатывания, но обжалование - меньше одного процента", - пояснил Негляд.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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ТехнологииСанкт-ПетербургФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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