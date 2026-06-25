В Госдуме предложили ввести семейный отпуск для школьников

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести дополнительный семейный образовательный отпуск для школьников до пяти дней в течение учебного года.

Отпуск предлагается предоставлять по заявлению родителей с предварительным уведомлением школы, при этом ученик обязан самостоятельно освоить пропущенный материал.

Инициатива направлена на укрепление семейных связей и поддержку российских семей, особенно тех, где родители работают по сменному графику или часто находятся в командировках.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести дополнительный семейный образовательный отпуск для школьников до 5 дней в течение учебного года.

Обращение с соответствующим предложением к главе Минпросвещения Сергею Кравцову имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу рассмотреть возможность введения для обучающихся общеобразовательных организаций дополнительного семейного образовательного отпуска продолжительностью до пяти учебных дней в течение учебного года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время школьники могут отсутствовать на занятиях по уважительным причинам, однако действующее регулирование не предусматривает специального механизма, который позволял бы семьям заранее планировать краткосрочные совместные поездки без риска возникновения спорных ситуаций, связанных с посещаемостью.

"Предлагается предоставлять такие дни по заявлению родителей или законных представителей с предварительным уведомлением образовательной организации. При этом ученик обязан самостоятельно освоить пропущенный материал, а предоставленные дни не должны учитываться как пропуски без уважительной причины", - добавил вице-спикер Госдумы

По его мнению, подобная мера позволит семьям чаще проводить время вместе, посещать культурные, исторические и природные объекты России , участвовать в образовательных поездках и экскурсиях, а также укреплять внутрисемейные связи.

"Особенно востребованным такой механизм может стать для семей, в которых родители работают по сменному графику, несут службу, часто находятся в командировках или не имеют возможности организовать совместный отдых исключительно в период школьных каникул", - подчеркнул Чернышов.