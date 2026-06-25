Гасанова пробилась в основную сетку Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Анастасия Гасанова обыграла латвийку Дарью Семенистую в финальной стадии квалификации Уимблдонского турнира.
- Матч длился 1 час 37 минут и завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу Гасановой.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Гасанова обыграла латвийку Дарью Семенистую в финальной стадии квалификации Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В финале Гасанова (210-я ракетка мира) обыграла Семенистую (102) со счетом 6:4, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 37 минут.
Wimbledon, Qualification WTA
25 июня 2026 • начало в 16:10
Завершен
0 : 24:62:6
Гасановой 27 лет, она сыграет на своем втором турнире Большого шлема в карьере. Россиянка выступала на "Ролан Гаррос" в 2022 году, где потерпела поражение в первом круге.
В другом матче россиянка Алина Чараева (120) уступила представляющей Узбекистан уроженке Москвы Полине Кудерметовой (116) со счетом 6:4, 4:6, 1:6. Российская теннисистка Полина Яценко (155) потерпела поражение от американки Эшлин Крюгер (96) со счетом 6:7 (8:10), 1:6.
Уимблдон, который является третьим в сезоне турниром Большого шлема, пройдет с 29 июня по 12 июля.
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