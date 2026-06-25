Гасанова пробилась в основную сетку Уимблдона

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Гасанова обыграла латвийку Дарью Семенистую в финальной стадии квалификации Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

Гасановой 27 лет, она сыграет на своем втором турнире Большого шлема в карьере. Россиянка выступала на "Ролан Гаррос" в 2022 году, где потерпела поражение в первом круге.