Во ФСИН назвали среднюю зарплату осужденных в исправительных центрах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средняя зарплата осужденных к принудительным работам в исправительных центрах по итогам первого квартала 2026 года составила 43,5 тысячи рублей.
- В России на данный момент около 55 исправительных центров и более 350 участков, функционирующих как такие центры, а отбывают наказание к принудительным работам порядка 50 тысяч человек.
- В некоторых случаях уровень зарплаты осужденных к принудительным работам достигает порядка 100 тысяч рублей, такой заработок возможен в исправительных центрах Мордовии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Средняя зарплата осужденных к принудительным работам в исправительных центрах по итогам первого квартала 2026 года составила 43,5 тысячи рублей, рассказали РИА Новости во ФСИН России.
Федеральная служба исполнения наказания показала на полях ПМЮФ макет исправительного центра для осужденных к принудительным работам. В России на данный момент около 55 исправцентров и более 350 участков, функционирующих как такие центры, а отбывают наказание к принудительным работам порядка 50 тысяч человек.
"Средняя заработная плата (осужденным к принудительным работам - ред.) с 2025 года на первый квартал была 37,5 тысяч рублей примерно. Сейчас по итогам первого квартала 2026 года средняя заработная плата - 43,5 тысячи рублей, то есть прирост на 16%", - сказал представитель Службы.
Он добавил, что в некоторых случаях уровень зарплаты таких осужденных достигает порядка 100 тысяч рублей. По его словам, такой заработок возможен в исправительных центрах Мордовии.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.