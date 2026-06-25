Рейтинг@Mail.ru
Во ФСИН назвали среднюю зарплату осужденных в исправительных центрах - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:23 25.06.2026
Во ФСИН назвали среднюю зарплату осужденных в исправительных центрах

ФСИН: средняя зарплата осужденных в исправцентрах составляет 43,5 тысячи рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя зарплата осужденных к принудительным работам в исправительных центрах по итогам первого квартала 2026 года составила 43,5 тысячи рублей.
  • В России на данный момент около 55 исправительных центров и более 350 участков, функционирующих как такие центры, а отбывают наказание к принудительным работам порядка 50 тысяч человек.
  • В некоторых случаях уровень зарплаты осужденных к принудительным работам достигает порядка 100 тысяч рублей, такой заработок возможен в исправительных центрах Мордовии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Средняя зарплата осужденных к принудительным работам в исправительных центрах по итогам первого квартала 2026 года составила 43,5 тысячи рублей, рассказали РИА Новости во ФСИН России.
Федеральная служба исполнения наказания показала на полях ПМЮФ макет исправительного центра для осужденных к принудительным работам. В России на данный момент около 55 исправцентров и более 350 участков, функционирующих как такие центры, а отбывают наказание к принудительным работам порядка 50 тысяч человек.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Исправление начинается с попадания в СИЗО, заявил замглавы Минюста
Вчера, 15:25
"Средняя заработная плата (осужденным к принудительным работам - ред.) с 2025 года на первый квартал была 37,5 тысяч рублей примерно. Сейчас по итогам первого квартала 2026 года средняя заработная плата - 43,5 тысячи рублей, то есть прирост на 16%", - сказал представитель Службы.
Он добавил, что в некоторых случаях уровень зарплаты таких осужденных достигает порядка 100 тысяч рублей. По его словам, такой заработок возможен в исправительных центрах Мордовии.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Госдума приняла закон о выплате семьям погибших на фронте сотрудников СК
Вчера, 15:03
 
ОбществоРоссияСанкт-ПетербургФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала