Во ФСИН назвали среднюю зарплату осужденных в исправительных центрах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости . Средняя зарплата осужденных к принудительным работам в исправительных центрах по итогам первого квартала 2026 года составила 43,5 тысячи рублей, рассказали РИА Новости во ФСИН России.

"Средняя заработная плата (осужденным к принудительным работам - ред.) с 2025 года на первый квартал была 37,5 тысяч рублей примерно. Сейчас по итогам первого квартала 2026 года средняя заработная плата - 43,5 тысячи рублей, то есть прирост на 16%", - сказал представитель Службы.