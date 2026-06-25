ФСБ предотвратила теракт в здании суда в Мариуполе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силовики предотвратили теракт в здании суда в Мариуполе.
- Задержан россиянин, который по заданию украинских спецслужб планировал взорвать самодельное взрывное устройство в одном из районных городских судов.
- Против задержанного возбудили уголовные дела по статьям о госизмене, приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Cиловики предотвратили теракт в здании суда в Мариуполе, который пытался устроить завербованный украинскими спецслужбами местный житель, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
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"Пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, планировавшего совершить террористический акт на территории Донецкой Народной Республики", — говорится в релизе.
Как пояснили в ведомстве, житель Мариуполя связался в Telegram с украинскими спецслужбами и получил от них задание взорвать бомбу в одном из районных городских судов. По указанию куратора он достал из тайника самодельное взрывное устройство и отправился в суд, но его задержали, когда он туда пришел.
Против фигуранта возбудили уголовные дела по статьям о госизмене, приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Суд отправил его под арест.
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