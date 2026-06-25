ФСБ предотвратила теракт в здании суда в Мариуполе

Как пояснили в ведомстве, житель Мариуполя связался в Telegram с украинскими спецслужбами и получил от них задание взорвать бомбу в одном из районных городских судов. По указанию куратора он достал из тайника самодельное взрывное устройство и отправился в суд, но его задержали, когда он туда пришел.