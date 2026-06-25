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ФСБ предотвратила теракт в здании суда в Мариуполе - РИА Новости, 25.06.2026
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09:46 25.06.2026 (обновлено: 10:25 25.06.2026)
ФСБ предотвратила теракт в здании суда в Мариуполе

ФСБ задержала жителя Мариуполя при попытке совершить терак в здании суда

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силовики предотвратили теракт в здании суда в Мариуполе.
  • Задержан россиянин, который по заданию украинских спецслужб планировал взорвать самодельное взрывное устройство в одном из районных городских судов.
  • Против задержанного возбудили уголовные дела по статьям о госизмене, приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Cиловики предотвратили теракт в здании суда в Мариуполе, который пытался устроить завербованный украинскими спецслужбами местный житель, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«

"Пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, планировавшего совершить террористический акт на территории Донецкой Народной Республики", — говорится в релизе.

Как пояснили в ведомстве, житель Мариуполя связался в Telegram с украинскими спецслужбами и получил от них задание взорвать бомбу в одном из районных городских судов. По указанию куратора он достал из тайника самодельное взрывное устройство и отправился в суд, но его задержали, когда он туда пришел.
Против фигуранта возбудили уголовные дела по статьям о госизмене, приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Суд отправил его под арест.
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