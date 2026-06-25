Рейтинг@Mail.ru
Пособник Киева в Мариуполе при задержании умолял позвонить его маме - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 25.06.2026 (обновлено: 22:38 25.06.2026)
Пособник Киева в Мариуполе при задержании умолял позвонить его маме

Житель Мариуполя при задержании с бомбой умолял силовиков позвонить его маме

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При задержании пособник Киева, готовившийся устроить взрыв, умолял оперативников ФСБ позвонить его маме.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пособник Киева, собиравшийся устроить взрыв в здании суда в Мариуполе, при задержании умолял оперативников ФСБ позвонить его маме.
На кадрах видео, обнародованного ФСБ, показано задержание злоумышленника с самодельной бомбой.
"Позвоните маме! Ну позвоните маме!" — прохрипел задержанный с земли, когда его с заломленными руками повалили оперативники.
По информации ФСБ, силовики предотвратили теракт в здании суда в Мариуполе, был задержан россиянин, готовившийся устроить там взрыв по указке украинских спецслужб.
Кресло судьи в зале заседаний суда - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Украинского боевика приговорили к сроку за теракт в Курской области
23 июня, 19:47
 
В миреМариупольКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала