Пособник Киева в Мариуполе при задержании умолял позвонить его маме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При задержании пособник Киева, готовившийся устроить взрыв, умолял оперативников ФСБ позвонить его маме.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пособник Киева, собиравшийся устроить взрыв в здании суда в Мариуполе, при задержании умолял оперативников ФСБ позвонить его маме.
На кадрах видео, обнародованного ФСБ, показано задержание злоумышленника с самодельной бомбой.
"Позвоните маме! Ну позвоните маме!" — прохрипел задержанный с земли, когда его с заломленными руками повалили оперативники.
По информации ФСБ, силовики предотвратили теракт в здании суда в Мариуполе, был задержан россиянин, готовившийся устроить там взрыв по указке украинских спецслужб.