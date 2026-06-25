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ФИФА открыла сборной России доступ на чемпионат мира. Ну наконец-то! - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
14:15 25.06.2026 (обновлено: 14:16 25.06.2026)
ФИФА открыла сборной России доступ на чемпионат мира. Ну наконец-то!

ФИФА допустила российские юношеские сборные до участия в чемпионате мира

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Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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Александр Говоров
Александр Говоров
Шеф-редактор РИА Новости Спорт
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Международная федерация футбола (ФИФА) спустя четыре года наконец-то запустила процесс возвращения российских сборных в мировую систему. Долгожданный процесс начался с юниоров, но нет никаких сомнений, что вслед за молодыми футболистами последует и допуск взрослой сборной, которая пока исключительно тестирует свои силы в товарищеских матчах.

Что изменилось

В ФИФА устроили настоящую подлянку сборной России в 2022 году. Команда Валерия Карпина имела более чем реальный шанс попасть на чемпионат мира в Катаре, однако в Международной федерации футбола пошли на поводу у польских провокаторов, которые отказались играть с россиянами в стыковых матчах. Мало сомнений, что наши футболисты спокойно переиграли бы откровенную слабую сборную Польши, где кроме Роберта Левандовского нет приличных спортсменов.
Но тогда мировые тенденции слишком сильно повлияли на ФИФА. С тех пор в организации предпринимали попытки вернуть россиян, но всякий раз наталкивались на сильное противодействие со стороны Украины и ряда других стран. Теперь же, похоже, ситуация в корне изменилась, что позволило ФИФА открыть дорогу сборным России на мировые турниры.
"Совет ФИФА одобрил проведение турнира для юношей и девушек в возрасте до 15 лет, бюро совета приняло решение провести чемпионат мира и фестиваль ФИФА среди игроков до 15 лет 2026 года в Азербайджане. В первом турнире среди юношей смогут принять участие команды всех ассоциаций-членов ФИФА. Второй турнир, запланированный на 2027 год, будет проводиться исключительно среди команд девушек. Начиная с 2028 года ФИФА будет приглашать все ассоциации-члены к участию в двух отдельных соревнованиях - с командами юношей и девушек до 15 лет соответственно", - говорится в заявлении ФИФА.
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Сборная Карпина реально вернется?

Это без всяких преувеличений большое достижение наших руководителей, потому что всем очевидно, что вслед за юношами допуск неминуемо получат и все другие возраста. В том числе и основная сборная России, которые в последние четыре года была вынуждена играть исключительно товарищеские матчи. Временами соперники были очень серьезными. Что говорить, если недавний оппонент команды Карпина, сборная Египта, сейчас претендует на выход в плей-офф чемпионата мира.
Однако все прекрасно понимали, что товарищеские матчи по накалу сильно отличаются от официальных. Теперь дело наконец-то сдвинулось, и хотя сборная U-15 получила шанс соревноваться со всеми сильнейшими. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков при этом признался, что до окончания СВО взрослая сборная не сможет вернуться в мировую систему.
«
"Новость, которая не может не радовать. Тем не менее, о возможном допуске взрослой команды говорить рано, есть одно препятствие - специальная военная операция. Пока идут боевые действия, не думаю, что нам разрешат играть официальные соревнования", - сказал Колосков РИА Новости.
Не стоит забывать, что в ряде других видов спорта международные федерации не стали дожидаться окончания украинского конфликта и допускали россиян, причем в некоторых случаях с флагом и гимном. Так что действия ФИФА вполне могут стать приятным сюрпризом в ближайшем будущем для российских болельщиков.
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ФутболЧМ по футболу 2026Международная федерация футбола (ФИФА)Авторы РИА Новости Спорт
 
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