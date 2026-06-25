ФИФА приостановила членство ассоциации Непала

Конфликт произошел после того, ANFA собиралась провести досрочные выборы без одобрения Национального спортивного совета, который обязал региональные ассоциации страны внести поправки в свои уставы в соответствии с законом о национальном развитии спорта. ФИФА и АФК выразили протест в связи с действиями Национального спортивного совета. Из-за внутреннего конфликта представители ANFA не смогли присутствовать на конгрессе АФК в апреле, а также на конгрессе ФИФА в Ванкувере перед стартом чемпионатом мира 2026 года.