ФИФА приостановила членство ассоциации Непала

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Бюро совета Международной федерации футбола приняло решение о приостановке деятельности Всенепальской футбольной ассоциации (ANFA), запретив сборной страны и ее клубам участвовать в международных турнирах, сообщается на сайте ФИФА.
Отмечается, что данное решение принято в связи с грубыми нарушениями устава ФИФА, связанными с вмешательством третьей стороны в избирательный процесс футбольной ассоциации.
В связи с решением об отстранении ANFA лишается всех прав члена ФИФА. Национальные и клубные команды Непала больше не могут участвовать в международных турнирах, ни ANFA, ни ее должностные лица не имеют доступа к программам развития ФИФА или Азиатской конфедерации футбола (АФК), курсам или тренингам до тех пор, пока дисквалификация не будет снята.
Конфликт произошел после того, ANFA собиралась провести досрочные выборы без одобрения Национального спортивного совета, который обязал региональные ассоциации страны внести поправки в свои уставы в соответствии с законом о национальном развитии спорта. ФИФА и АФК выразили протест в связи с действиями Национального спортивного совета. Из-за внутреннего конфликта представители ANFA не смогли присутствовать на конгрессе АФК в апреле, а также на конгрессе ФИФА в Ванкувере перед стартом чемпионатом мира 2026 года.