ФИФА разрешила российским юношеским сборным выступить на чемпионате мира

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет принять участие в чемпионате мира 2026 года, сообщается на сайте организации.
Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. Российский футбольный союз (РФС) является ассоциацией-членом ФИФА. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил РИА Новости, что ФИФА допустит российскую команду на новый турнир для игроков не старше 15 лет.
"Совет ФИФА одобрил проведение турнира для юношей и девушек в возрасте до 15 лет, бюро совета приняло решение провести чемпионат мира и фестиваль ФИФА среди игроков до 15 лет 2026 года в Азербайджане. В первом турнире среди юношей смогут принять участие команды всех ассоциаций-членов ФИФА. Второй турнир, запланированный на 2027 год, будет проводиться исключительно среди команд девушек. Начиная с 2028 года ФИФА будет приглашать все ассоциации-члены к участию в двух отдельных соревнованиях - с командами юношей и девушек до 15 лет соответственно", - говорится в заявлении ФИФА.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и футбольные клубы от международных соревнований на неопределенный срок.