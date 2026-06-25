ЕК переведет Киеву первый транш из нового кредита

БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Еврокомиссия намерена в четверг перевести Украине первый транш в 3,2 миллиарда евро из нового кредита общим размером 90 миллиардов евро, заявила в Польше глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.