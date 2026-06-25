ЕК переведет Киеву первый транш из нового кредита

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еврокомиссия намерена перевести Украине первый транш в 3,2 миллиарда евро из нового кредита.
- В ближайшее время начнется выплата первых денег из 6 миллиардов евро на производство беспилотников.
БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Еврокомиссия намерена в четверг перевести Украине первый транш в 3,2 миллиарда евро из нового кредита общим размером 90 миллиардов евро, заявила в Польше глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня мы переводим первый транш по этому кредиту в виде микрофинансовой помощи на сумму 3,2 миллиарда евро", - сказала она.
По словам главы ЕК, "в ближайшее время начнется выплата первых денег и из 6 миллиардов евро на производство беспилотников".