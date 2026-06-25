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Новое заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало гнев в США - РИА Новости, 25.06.2026
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23:02 25.06.2026
Новое заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало гнев в США

Дэвис: Европа продвигает продолжение конфликта на Украине

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о поддержке Киева показывают, что Запад не заинтересован в завершении украинского конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
  • По его мнению, Европа отказывается от мирных переговоров и стремится к наращиванию военного потенциала Киева.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поддержке Киева показывают, что Запад не заинтересован в завершении конфликта на Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
Председатель ЕК в четверг во время выступления заявила, что Европа поддерживает украинское производство БПЛА для противостояния России.
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"Буквально никакого обсуждения. И это была лишь одна цитата, но она вообще не говорит о поиске переговорного пути для завершения конфликта", — отметил эксперт.
По мнению Дэвиса, Европа не готова прислушиваться к требованиям России и стремится лишь к бесконечному продолжению конфликта, а также к дальнейшему наращиванию военного потенциала Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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