Краткий пересказ от РИА ИИ Слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о поддержке Киева показывают, что Запад не заинтересован в завершении украинского конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его мнению, Европа отказывается от мирных переговоров и стремится к наращиванию военного потенциала Киева.

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поддержке Киева показывают, что Запад не заинтересован в завершении конфликта на Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего . Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поддержке Киева показывают, что Запад не заинтересован в завершении конфликта на Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

Председатель ЕК в четверг во время выступления заявила, что Европа поддерживает украинское производство БПЛА для противостояния России.

"Буквально никакого обсуждения. И это была лишь одна цитата, но она вообще не говорит о поиске переговорного пути для завершения конфликта", — отметил эксперт.

По мнению Дэвиса, Европа не готова прислушиваться к требованиям России и стремится лишь к бесконечному продолжению конфликта, а также к дальнейшему наращиванию военного потенциала Киева.