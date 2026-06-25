Европейская конфедерация восстановила членство Федерации фехтования России

Краткий пересказ от РИА ИИ Европейская конфедерация фехтования восстановила членство федераций фехтования России и Белоруссии на временной основе.

Спортсмены этих федераций будут участвовать в соревнованиях EFC в статусе нейтральных атлетов.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Европейская конфедерация фехтования (EFC) восстановила членство Федераций фехтования России и Белоруссии, сообщается в документе на сайте организации.

Федерации фехтования России и Белоруссии были лишены членства в 2023 году.

"Исполнительный комитет изучил представленные документы и подтвердил выполнение всех имевшихся финансовых обязательств. По итогам двух отдельных голосований исполнительный комитет одобрил восстановление членства обеих федераций в EFC. Членство предоставляется на временной основе - до проведения следующего конгресса", - говорится в заявлении.

"На эти федерации распространяются те же права и обязанности, что и на все остальные, за тем исключением, что в соответствии с решением конгресса их спортсмены будут участвовать в соревнованиях EFC в статусе нейтральных атлетов", - уточнили в организации.