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Европейская конфедерация восстановила членство Федерации фехтования России - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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18:04 25.06.2026 (обновлено: 18:34 25.06.2026)
Европейская конфедерация восстановила членство Федерации фехтования России

EFC восстановила членство Федерации фехтования России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСабли на соревнованиях по фехтованию
Сабли на соревнованиях по фехтованию - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейская конфедерация фехтования восстановила членство федераций фехтования России и Белоруссии на временной основе.
  • Спортсмены этих федераций будут участвовать в соревнованиях EFC в статусе нейтральных атлетов.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Европейская конфедерация фехтования (EFC) восстановила членство Федераций фехтования России и Белоруссии, сообщается в документе на сайте организации.
Федерации фехтования России и Белоруссии были лишены членства в 2023 году.
"Исполнительный комитет изучил представленные документы и подтвердил выполнение всех имевшихся финансовых обязательств. По итогам двух отдельных голосований исполнительный комитет одобрил восстановление членства обеих федераций в EFC. Членство предоставляется на временной основе - до проведения следующего конгресса", - говорится в заявлении.
"На эти федерации распространяются те же права и обязанности, что и на все остальные, за тем исключением, что в соответствии с решением конгресса их спортсмены будут участвовать в соревнованиях EFC в статусе нейтральных атлетов", - уточнили в организации.
В начале июня Международная федерация фехтования (FIE) объявила о снятии всех ограничений со взрослых российских спортсменов. Россияне смогут выступать на соревнованиях с символикой начиная с чемпионата мира 2026 года в Гонконге, который пройдет 22-30 июля.
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