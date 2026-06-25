В Амурской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тынде Амурской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса.
- В результате аварии пострадали девять человек, включая 15-летнюю девочку, трое из них госпитализированы.
- Прокуратура Амурской области проведет проверку соблюдения законодательства в сфере транспортного обслуживания и безопасности дорожного движения.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июн – РИА Новости. Девять человек, включая подростка, пострадали в ДТП с автобусом в Тынде Амурской области, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.
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По данным ведомства, автобус следовал по маршруту № 135 "Тында — Восточный", в салоне находились 13 человек. Трое пострадавших госпитализированы, угрозы их жизни нет. Степень тяжести травм устанавливается.
По данным прокуратуры Амурской области, девяти пассажирам автобуса понадобилась медицинская помощь, в том числе несовершеннолетней.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Прокуратура региона также оценит соблюдение законодательства в сфере транспортного обслуживания и безопасности дорожного движения, добавили в надзорном ведомстве.
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