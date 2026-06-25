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В Амурской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 25.06.2026
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10:49 25.06.2026
В Амурской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом

В Амурской области в Тынде девять человек пострадали в ДТП с автобусом

© Фото : СУ СКР по Амурской областиПоследствия в ДТП с автобусом в Тынде
Последствия в ДТП с автобусом в Тынде - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : СУ СКР по Амурской области
Последствия в ДТП с автобусом в Тынде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тынде Амурской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса.
  • В результате аварии пострадали девять человек, включая 15-летнюю девочку, трое из них госпитализированы.
  • Прокуратура Амурской области проведет проверку соблюдения законодательства в сфере транспортного обслуживания и безопасности дорожного движения.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июн – РИА Новости. Девять человек, включая подростка, пострадали в ДТП с автобусом в Тынде Амурской области, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.
"Предварительно установлено, что 24 июня в утреннее время в городе Тынде водитель маршрутного автобуса… допустил наезд на бордюрный камень. В результате ДТП девять пассажиров автобуса, в числе которых 15-летняя девочка, получили различные телесные повреждения", – говорится в сообщении.
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По данным ведомства, автобус следовал по маршруту № 135 "Тында — Восточный", в салоне находились 13 человек. Трое пострадавших госпитализированы, угрозы их жизни нет. Степень тяжести травм устанавливается.
По данным прокуратуры Амурской области, девяти пассажирам автобуса понадобилась медицинская помощь, в том числе несовершеннолетней.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Прокуратура региона также оценит соблюдение законодательства в сфере транспортного обслуживания и безопасности дорожного движения, добавили в надзорном ведомстве.
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