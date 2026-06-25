Последствия в ДТП с автобусом в Тынде

Последствия в ДТП с автобусом в Тынде

© Фото : СУ СКР по Амурской области Последствия в ДТП с автобусом в Тынде

В Амурской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ В Тынде Амурской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса.

В результате аварии пострадали девять человек, включая 15-летнюю девочку, трое из них госпитализированы.

Прокуратура Амурской области проведет проверку соблюдения законодательства в сфере транспортного обслуживания и безопасности дорожного движения.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июн – РИА Новости. Девять человек, включая подростка, пострадали в ДТП с автобусом в Тынде Амурской области, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.

"Предварительно установлено, что 24 июня в утреннее время в городе Тынде водитель маршрутного автобуса… допустил наезд на бордюрный камень. В результате ДТП девять пассажиров автобуса, в числе которых 15-летняя девочка, получили различные телесные повреждения", – говорится в сообщении

По данным ведомства, автобус следовал по маршруту № 135 "Тында — Восточный", в салоне находились 13 человек. Трое пострадавших госпитализированы, угрозы их жизни нет. Степень тяжести травм устанавливается.

По данным прокуратуры Амурской области , девяти пассажирам автобуса понадобилась медицинская помощь, в том числе несовершеннолетней.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.