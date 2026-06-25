Степашин предложил возбудить уголовное дело против Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший премьер-министр, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил возбудить уголовное дело против Владимира Зеленского.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Бывший премьер-министр, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил возбудить уголовное дело против Владимира Зеленского.
"У меня, правда, есть одно предложение. Я три года назад его здесь озвучивал, но поддержки я не получил. Но когда две недели назад Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел, назвал Зеленского террористом - Александр Вячеславович, давайте подумаем, а чего бы нам не возбудить уголовное дело против этого мерзавца?" - обратился Степашин к советнику при председателе СК РФ Александру Федорову на ПМЮФ.
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