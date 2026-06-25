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Степашин предложил возбудить уголовное дело против Зеленского - РИА Новости, 25.06.2026
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15:25 25.06.2026
Степашин предложил возбудить уголовное дело против Зеленского

Сергей Степашин предложил возбудить уголовное дело против Владимира Зеленского

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБывший премьер-министр России Сергей Степашин
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил возбудить уголовное дело против Владимира Зеленского.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Бывший премьер-министр, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил возбудить уголовное дело против Владимира Зеленского.
"У меня, правда, есть одно предложение. Я три года назад его здесь озвучивал, но поддержки я не получил. Но когда две недели назад Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел, назвал Зеленского террористом - Александр Вячеславович, давайте подумаем, а чего бы нам не возбудить уголовное дело против этого мерзавца?" - обратился Степашин к советнику при председателе СК РФ Александру Федорову на ПМЮФ.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Зеленский ответит за преступления перед трибуналом, заявил депутат Госдумы
25 марта, 04:37
 
РоссияСергей СтепашинВладимир ЗеленскийАлександр Федоров (Следственный Комитет)Ассоциация юристов РоссииСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-Петербург
 
 
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