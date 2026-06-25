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Дегтярев надеется на то, что ФИФА сделала шаг в сторону снятия санкций - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
13:26 25.06.2026
Дегтярев надеется на то, что ФИФА сделала шаг в сторону снятия санкций

Дегтярев рассчитывает на снятие санкций после решения ФИФА по юношеским сборным

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр спорта РФ Михаил Дегтярев на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки "Русская тройка 2026"
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки Русская тройка 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выразил надежду на то, что допуск юношеской сборной России до 15 лет к участию в чемпионате мира станет первым шагом к возвращению российских команд на международные соревнования.
  • Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.
  • Министр спорта РФ отметил, что процесс восстановления прав российских спортсменов начинается с молодежи.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев выразил надежду на то, что решение Международной федерации футбола (ФИФА) о допуске юношеской сборной России до 15 лет к участию в чемпионате мира станет первым шагом к полноценному возвращению российских команд на международные соревнования.
Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. Российский футбольный союз (РФС) является ассоциацией-членом ФИФА. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил РИА Новости, что ФИФА допустит российскую команду на новый турнир для игроков не старше 15 лет.
"Приветствуем решение ФИФА допустить сборную России к участию в чемпионате мира и фестивале ФИФА U15. Это важный шаг на пути к возвращению российских команд в международный спорт. Мы находимся в постоянном контакте с ФИФА, нам хорошо известна позиция президента организации Джанни Инфантино, который неоднократно высказывался за возвращение российских команд на международную арену. Как и в других олимпийских видах, процесс восстановления прав российских спортсменов начинается с молодежи", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
"Рассчитываем, что решение ФИФА станет первым шагом к полноценному возвращению российских сборных и клубов на мировые и европейские соревнования по футболу", - добавил министр.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и футбольные клубы от международных соревнований на неопределенный срок.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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