В Европе прорастают ядовитые всходы нацизма, заявил посол России в США

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что прорастающим в современной Европе всходам нацизма противостоят лучшие сыны и дочери России.

В посольстве РФ в США представили выставку в память о погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске.

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что прорастающим в современной Европе всходам нацизма противостоят лучшие сыны и дочери России.

"Сегодня лучшие сыны и дочери России противостоят современным последователям нацизма, который прорастает ядовитыми всходами в современной Европе", - заявил Дарчиев на мероприятии в посольстве.

Он заявил, что Великая Отечественная война стала человеческой трагедией, на целое поколение обрушились физические и нравственные испытания.

"Простые советские люди встали на пути нацистских полчищ, разгромили ценой беспримерного мужества и самопожертвования силы зла и человеконенавистничества", - сказал посол.

В посольстве также представили выставку в память о погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске. На черно-белых снимках юноши и девушки, потерявшие жизни в результате террористической атаки.