Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что прорастающим в современной Европе всходам нацизма противостоят лучшие сыны и дочери России.
- В посольстве РФ в США представили выставку в память о погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что прорастающим в современной Европе всходам нацизма противостоят лучшие сыны и дочери России.
Он заявил, что Великая Отечественная война стала человеческой трагедией, на целое поколение обрушились физические и нравственные испытания.
"Простые советские люди встали на пути нацистских полчищ, разгромили ценой беспримерного мужества и самопожертвования силы зла и человеконенавистничества", - сказал посол.
В посольстве также представили выставку в память о погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске. На черно-белых снимках юноши и девушки, потерявшие жизни в результате террористической атаки.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.