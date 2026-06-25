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В Европе прорастают ядовитые всходы нацизма, заявил посол России в США - РИА Новости, 25.06.2026
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02:39 25.06.2026 (обновлено: 03:27 25.06.2026)
В Европе прорастают ядовитые всходы нацизма, заявил посол России в США

Посол Дарчиев: лучшие сыны и дочери России противостоят всходам нацизма в Европе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Дарчиев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что прорастающим в современной Европе всходам нацизма противостоят лучшие сыны и дочери России.
  • В посольстве РФ в США представили выставку в память о погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что прорастающим в современной Европе всходам нацизма противостоят лучшие сыны и дочери России.
"Сегодня лучшие сыны и дочери России противостоят современным последователям нацизма, который прорастает ядовитыми всходами в современной Европе", - заявил Дарчиев на мероприятии в посольстве.
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Он заявил, что Великая Отечественная война стала человеческой трагедией, на целое поколение обрушились физические и нравственные испытания.
"Простые советские люди встали на пути нацистских полчищ, разгромили ценой беспримерного мужества и самопожертвования силы зла и человеконенавистничества", - сказал посол.
В посольстве также представили выставку в память о погибших от удара ВСУ по колледжу в Старобельске. На черно-белых снимках юноши и девушки, потерявшие жизни в результате террористической атаки.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
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В миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаСШААлександр ДарчиевЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныЕвропа
 
 
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