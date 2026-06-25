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Румыния может лишиться юниорского ЧМ по гимнастике из-за решения по России - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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17:42 25.06.2026
Румыния может лишиться юниорского ЧМ по гимнастике из-за решения по России

В Румынии заявили о риске потери юниорского ЧМ по гимнастике из-за решения по РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкХудожественная гимнастика. Кубок сильнейших. Первый этап
Художественная гимнастика. Кубок сильнейших. Первый этап - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирина Деляну заявила, что Румыния рискует потерять право на проведение юниорского чемпионата мира из-за запрета на участие российских спортсменов с флагом и гимном в этапе Кубка вызова.
  • Исполком World Gymnastics и Европейский гимнастический союз приняли решения о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны.
  • Мэр Клуж-Напоки заявил, что на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике российский гимн исполняться не будет, российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из России.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Федерации художественной гимнастики Румынии Ирина Деляну заявила, что страна рискует потерять право на проведение юниорского чемпионата мира из-за запрета на участие российских спортсменов с флагом и гимном в этапе Кубка вызова.
Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics). В среду мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок заявил, что на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике "российский гимн исполняться не будет, российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны". Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал заявление мэра вопиющим нарушением Олимпийской хартии и сообщил, что Олимпийский комитет России (ОКР) незамедлительно проинформировал о ситуации Международный олимпийский комитет (МОК).
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"Я видела решение местных властей запретить исполнение российского гимна и флага на соревнованиях в Клуж-Напоке. Теперь мы оказались между молотом и наковальней. Мы слишком малы, чтобы бороться с двумя такими гигантами. Однако следует отметить, что на этих соревнованиях речь идет о детях, и спорт не должен иметь никакого отношения к политике", - приводит слова Деляну ProSport.
"Приняв это решение, мы рискуем потерять право на проведение чемпионата мира (среди юниоров) и даже столкнуться с санкциями со стороны Международной федерации гимнастики, санкциями, которые могут напрямую коснуться румынской федерации гимнастики. Надеюсь, до этого не дойдет", - добавила Деляну.
Этап Кубка вызова по художественной гимнастике пройдет с 26 по 28 июня в Клуж-Напоке. Турнир включен в официальный календарь и проводится под эгидой World Gymnastics.
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