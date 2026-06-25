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Число сдающих ЕГЭ по географии увеличилось на 4,5 тысячи - РИА Новости, 25.06.2026
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15:36 25.06.2026
Число сдающих ЕГЭ по географии увеличилось на 4,5 тысячи

Кравцов: число сдающих ЕГЭ по географии увеличилось на 4,5 тысячи

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число сдающих ЕГЭ по географии в 2026 году увеличилось на 4,5 тысячи.
  • Общее число школьников, которые выбрали географию, составило 20 тысяч.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число сдающих ЕГЭ по географии в 2026 году увеличилось на 4,5 тысячи, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"У нас увеличилось количество сдающих географию в этом году на 4,5 тысячи. Больше ребят сдавали географию в этом году. Это очень хороший результат", - сказал Кравцов в ходе Форума учителей географии и студентов профильных вузов.
Он добавил, что общее число школьников, которые выбрали географию, составило 20 тысяч.
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ОбществоРоссияСергей КравцовЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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