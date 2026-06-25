Число сдающих ЕГЭ по географии увеличилось на 4,5 тысячи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число сдающих ЕГЭ по географии в 2026 году увеличилось на 4,5 тысячи.
- Общее число школьников, которые выбрали географию, составило 20 тысяч.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число сдающих ЕГЭ по географии в 2026 году увеличилось на 4,5 тысячи, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"У нас увеличилось количество сдающих географию в этом году на 4,5 тысячи. Больше ребят сдавали географию в этом году. Это очень хороший результат", - сказал Кравцов в ходе Форума учителей географии и студентов профильных вузов.
Он добавил, что общее число школьников, которые выбрали географию, составило 20 тысяч.
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23 октября 2025, 11:22