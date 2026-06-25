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ЦСКА и "Локомотив" интересуются игроком "Динамо" из Махачкалы, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Футбол
 
15:11 25.06.2026 (обновлено: 15:26 25.06.2026)
ЦСКА и "Локомотив" интересуются игроком "Динамо" из Махачкалы, пишут СМИ

Foot Mercato: ЦСКА и "Локомотив" интересуются алжирским защитником Аззи

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦСКА и "Локомотив" интересуются алжирским защитником махачкалинского "Динамо" Мохамедом Аззи.
  • Аззи 24 года, он выступает за "Динамо" из Махачкалы с февраля 2025 года и имеет действующий контракт с клубом до лета 2027 года.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Московский ЦСКА и столичный "Локомотив" интересуются алжирским защитником махачкалинского "Динамо" Мохамедом Аззи, сообщает журналист Foot Mercato Жозуэ Кассе в соцсети Х.
Аззи 24 года. Он выступает в составе "Динамо" из Махачкалы с февраля 2025 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
В прошедшем сезоне он сыграл в составе команды 34 матча и забил два гола. Его клуб завершил чемпионат России на 14-м месте и в переходных матчах обыграл екатеринбургский "Урал" (1:0, 2:0) и сохранил место в РПЛ.
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ФутболСпортМахачкалаРоссияМохамед АззиДинамо МоскваПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Локомотив (Москва)
 
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