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Александрова уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Теннис
 
15:18 25.06.2026 (обновлено: 15:26 25.06.2026)
Александрова уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге

Александрова проиграла Осаке в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге

© Фото : Пресс-служба WTAРоссийская теннисистка Екатерина Александрова
Российская теннисистка Екатерина Александрова - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
Российская теннисистка Екатерина Александрова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Екатерина Александрова проиграла японке Наоми Осаке в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге.
  • Встреча завершилась победой Осаки над Александровой со счетом 6:2, 6:2.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова проиграла японке Наоми Осаке в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Встреча завершилась победой Осаки (15-я ракетка мира) над Александровой (19) со счетом 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте чуть менее одного часа.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Bad Homburg Open
25 июня 2026 • начало в 14:10
Завершен
Наоми Осака
2 : 06:26:2
Екатерина Александрова
Календарь Турнирная таблица История встреч
В полуфинале посеянная под шестым номером Осака сыграет с китаянкой Ван Синьюй (52-я ракетка мира).
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ТеннисСпортОсака (город)Ван СиньюйРолан ГарросЕкатерина АлександроваНаоми ОсакаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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