Александрова уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Екатерина Александрова проиграла японке Наоми Осаке в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге.
- Встреча завершилась победой Осаки над Александровой со счетом 6:2, 6:2.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова проиграла японке Наоми Осаке в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Встреча завершилась победой Осаки (15-я ракетка мира) над Александровой (19) со счетом 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте чуть менее одного часа.
Bad Homburg Open
25 июня 2026 • начало в 14:10
Завершен
В полуфинале посеянная под шестым номером Осака сыграет с китаянкой Ван Синьюй (52-я ракетка мира).