Россиянка вышла в финал квалификации Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Полина Яценко стала участницей финальной стадии квалификации Уимблдонского турнира.
- В полуфинале она обыграла китаянку Бай Чжосюань со счетом 7:6 (9:7), 6:2.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Полина Яценко стала участницей финальной стадии квалификации Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В полуфинале Яценко (155-я ракетка мира) обыграла китаянку Бай Чжосюань (263) со счетом 7:6 (9:7), 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 40 минут.
В финале Яценко сыграет с американкой Эшлин Крюгер.
Россиянка Татьяна Прозорова (171) уступила британке Хезер Уотсон (491) со счетом 7:5, 3:6, 5:7 за 2 часа 47 минут.
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