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Избиратели в ЕДГ-2026 смогут проголосовать на участках, заявила Памфилова - РИА Новости, 24.06.2026
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13:24 24.06.2026
Избиратели в ЕДГ-2026 смогут проголосовать на участках, заявила Памфилова

Памфилова: зарегистрировавшиеся на ДЭГ смогут получить бюллетень на участке

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской ФедерацииПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской Федерации
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Избиратели, зарегистрировавшиеся на ДЭГ, которые не смогут проголосовать дистанционно, смогут получить бумажный бюллетень на участке.
  • Члены участковой избирательной комиссии проверят, не голосовал ли избиратель на ДЭГ или на другом избирательном участке, и, если нет, выдадут бюллетень.
  • Заявки на применение дистанционного электронного голосования в ЕДГ-2026 пришли от 33 регионов РФ.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Избиратели, зарегистрировавшиеся на ДЭГ, у которых не получится проголосовать дистанционно, смогут получить бумажный бюллетень на участке, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Если избиратель по той ли иной причине, по каким-то обстоятельствам не смог проголосовать дистанционно, как он заявлялся... могут возникнуть разного рода обстоятельства, когда у него это не получилось, не смог, то он сможет получить бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах избирательного округа", - сказала Памфилова на заседании ЦИК России.
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Она отметила, что члены участковой избирательной комиссии на избирательном участке проверят, не голосовал ли избиратель на ДЭГ или на другом избирательном участке, и, если нет, выдадут бюллетень.
"У нас это отработанный механизм. Таким образом, не допустить дублирования или повторного голосования", - сказала она.
Кроме того, в ходе заседания Памфилова сообщила, что заявки на применение дистанционного электронного голосования в ЕДГ-2026 пришли от 33 регионов РФ. Глава ЦИК отметила, что планируемый в этом году масштаб применения дистанционного электронного голосования превышает его применение в прошлые годы.
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