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Памфилова: почти 23 миллиона россиян проголосовали онлайн за семь лет - РИА Новости, 24.06.2026
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12:10 24.06.2026
Памфилова: почти 23 миллиона россиян проголосовали онлайн за семь лет

Памфилова: почти 23 миллиона избирателей воспользовались ДЭГ с 2019 года

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК Элла Памфилова
Председатель ЦИК Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Председатель ЦИК Элла Памфилова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 2019 года почти 23 миллиона избирателей в России воспользовались дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).
  • В 2024 году ДЭГ применялся в 29 субъектах РФ на президентских выборах.
  • В 2026 году на выборах депутатов Госдумы девятого созыва ДЭГ будет проводиться в 32 регионах.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) почти за семь лет, с 2019 года, воспользовались почти 23 миллиона избирателей в РФ, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
Памфилова в ходе заседания ЦИК России в среду напомнила, что впервые ДЭГ применили в 2019 году на выборах в Мосгордуму - тогда онлайн проголосовали около 10 тысяч человек. В 2021 году ДЭГ охватил уже семь регионов на выборах в Госдуму, а в 2024 году на президентских выборах - 29 субъектов РФ.
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"Всего за это время, то есть за эти неполные семь лет, ДЭГом уже воспользовалось почти 23 миллиона наших избирателей. То есть они добровольно выбрали эту форму голосования", - сказала председатель ЦИК.
Она отметила, что в 2026 году на сентябрьских выборах депутатов Госдумы девятого созыва такая форма голосования будет проводиться всего в 32 регионах.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Кроме того, в единый день голосования запланированы также прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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