Памфилова: почти 23 миллиона россиян проголосовали онлайн за семь лет

Краткий пересказ от РИА ИИ С 2019 года почти 23 миллиона избирателей в России воспользовались дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).

В 2024 году ДЭГ применялся в 29 субъектах РФ на президентских выборах.

В 2026 году на выборах депутатов Госдумы девятого созыва ДЭГ будет проводиться в 32 регионах.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) почти за семь лет, с 2019 года, воспользовались почти 23 миллиона избирателей в РФ, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Памфилова в ходе заседания ЦИК России в среду напомнила, что впервые ДЭГ применили в 2019 году на выборах в Мосгордуму - тогда онлайн проголосовали около 10 тысяч человек. В 2021 году ДЭГ охватил уже семь регионов на выборах в Госдуму, а в 2024 году на президентских выборах - 29 субъектов РФ.

"Всего за это время, то есть за эти неполные семь лет, ДЭГом уже воспользовалось почти 23 миллиона наших избирателей. То есть они добровольно выбрали эту форму голосования", - сказала председатель ЦИК.

Она отметила, что в 2026 году на сентябрьских выборах депутатов Госдумы девятого созыва такая форма голосования будет проводиться всего в 32 регионах.

Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.