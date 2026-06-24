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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Константиновке за сутки - РИА Новости, 24.06.2026
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12:10 24.06.2026 (обновлено: 17:03 24.06.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Константиновке за сутки

ВС РФ за сутки освободила 114 зданий в Константиновке в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия освободила 114 зданий в Константиновке в ДНР за сутки.
  • ВСУ потеряли до 30 военнослужащих и значительное количество техники и оборудования.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. За минувшие сутки российская армия взяла под контроль 114 зданий в Константиновке, сообщило Минобороны.
"В населенном пункте Константиновка <…> штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжили наступление в юго-западной части населенного пункта, уничтожая разрозненные группы противника и одиночных боевиков. За сутки освобождено 114 зданий", — говорится в сводке.
Противник потерял в этих боях около 30 солдат, бронеавтомобиль, 13 автомобилей, два квадроцикла, три артиллерийских орудия, 21 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления дронами, добавили в военном ведомстве.
Помимо этого, бойцы "Юга" нанесли поражение пяти механизированным, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригадам и бригаде морской пехоты в районах Алексеево-Дружковки, Николайполья, Николаевки и Краматорска. Общие потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили около 205 человек, две бронемашины "Казак", 18 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станция РЭБ.
Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Она играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации — там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.
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22 июня 2022, 17:18
 
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