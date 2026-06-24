Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Константиновке за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская армия освободила 114 зданий в Константиновке в ДНР за сутки.

ВСУ потеряли до 30 военнослужащих и значительное количество техники и оборудования.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. За минувшие сутки российская армия взяла под контроль 114 зданий в Константиновке, сообщило Минобороны.

"В населенном пункте Константиновка <…> штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжили наступление в юго-западной части населенного пункта, уничтожая разрозненные группы противника и одиночных боевиков. За сутки освобождено 114 зданий", — говорится в сводке

Противник потерял в этих боях около 30 солдат, бронеавтомобиль, 13 автомобилей, два квадроцикла, три артиллерийских орудия, 21 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления дронами, добавили в военном ведомстве.

Помимо этого, бойцы "Юга" нанесли поражение пяти механизированным, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригадам и бригаде морской пехоты в районах Алексеево-Дружковки, Николайполья, Николаевки и Краматорска. Общие потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили около 205 человек, две бронемашины "Казак", 18 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станция РЭБ.